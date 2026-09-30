نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: نیروی دریایی ارتش، دیده‌بان بصیر نظام، در پهنه ها‌ی آبی خلیج‌فارس، عمان و دریای خزر است که پرچم عزت و استقلال کشور را برافراشته نگاه داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت‌الله فلاحتی، در دیدار با فرماندهان ناوگان شمال و منطقه چهارم دریایی امام رضا (ع)، ضمن گرامیداشت ایام الله دفاع مقدس، آن دوران زرین را میقات حقیقت و میدان ظهور غیرت دینی خواند و گفت: رشادت‌های دلاورمردان ارتش در آن سال‌های حماسه، نه یک رخداد تاریخی بلکه مطلع فجر بیداری امت اسلامی در برابر تهاجم ایادی استکبار بود.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان، با اشاره به تعبیر اقتدار دریایی، آن را امتداد قدرت نرم و سخت انقلاب دانست و افزود: نیروی دریایی ارتش، امروز بسان دیده‌بان بصیر نظام، در پهنه‌ی پر تلاطم خلیج‌فارس، عمان و دریای خزر، پرچم عزت و استقلال کشور را برافراشته نگاه داشته است.

وی افزود: حضور مقتدرانه نیروی دریایی در آب‌های بین‌المللی، تنها یک ابزار نظامی نیست؛ بلکه ضرورتی استراتژیک برای تمدن‌سازی نوین اسلامی است که به‌دست توانای فرزندان غیور این آب و خاک، جامه عمل پوشیده است.

امام جمعه رشت با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس و سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، یاد این فرمانده شهید جبهه مقاومت را گرامی داشت و گفت: رهبر معظم انقلاب از سیدحسن نصرالله به عنوان ابرمرد مجاهد و امیر قهرمان عرب یاد کرده‌اند و تأکید فرموده‌اند که بدون تردید، منطقه شامات پس از انبیا و اوصیای الهی، مردی به بزرگی و عظمت سیدحسن نصرالله به خود ندیده است.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان، با بیان اینکه جنگ، جنگ تاب‌آوری است، گفت: هر طرفی که مقاومت و تاب‌آوری بیشتری داشته باشد، پیروز میدان خواهد بود و قطعا با بسته ماندن تنگه هرمز ما گلوی دشمن را فشار می‌دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با پیوند زدن صنعت و حکمت، بر ضرورت تحول اقتصادی تاکید کرد و گفت: اقتصاد دریا‌محور، ظرفیتی است عظیم که باید با تکیه بر دانش بومی و روحیه جهادی، به پیشرفت و توسعه پایدار کشور منجر شود.

آیت الله فلاحتی همچنین با تأکید بر لزوم تربیت نیرو‌های مستعد و متخلق به اخلاق الهی در بدنه نیرو‌های مسلح، افزود: نیروی نظامی تراز انقلاب، باید آمیزه‌ای از صلابت پولادین در برابرِ خصم و رأفت و تهذیبِ نفس در درون باشد؛ چنان که سرباز امروز، نه تنها مدافع مرز‌های جغرافیایی، که مروج فرهنگ کارآفرینی و اخلاق نبوی نیز هست.

وی در پایان با تاکید بر استمرار مقاومت و حضور مردم در صحنه، گفت: همان‌گونه که ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس با وجود دست خالی، در برابر دشمن ایستاد، امروز نیز با اتکا به تجربه، توانمندی و ظرفیت‌های به دست‌آمده، همچنان بر مقاومت و ایستادگی تأکید دارد.