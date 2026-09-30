رمان «معبد زیرزمینی» اثر معصومه میرابوطالبی که مزین به تقریظ رهبر شهید انقلاب اسلامی است، به زبان ترکی استانبولی ترجمه و روانه بازار کتاب ترکیه شد. این اثر با عنوان «Yeraltı Tapınağı» و با ترجمه دویگو شنسس توسط انتشارات «اونسوز» به چاپ رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این رمان داستان نوجوانی به نام الیاس را روایت می‌کند که داوطلبانه راهی مناطق جنگی در جنوب کشور می‌شود. الیاس در این مسیر به گروهی از مقنی‌های کهنه‌کار به سرپرستی حاج غلامحسین رعیت رکن‌آبادی می‌پیوندد؛ فرمانده شجاعی که هدایت عملیات پیچیده و حیاتی حفر کانال زیرزمینی زیر پای مواضع دشمن در منطقه کرخه را بر عهده دارد. این کتاب با محوریت نقش برجسته شهید غلامحسین رکن‌آبادی و مقنی‌های یزدی و تلفیق جذابیت‌های داستانی با وقایع واقعی تاریخی، مراحل رشد روحی یک نوجوان را در سختی‌های جنگ به تصویر می‌کشد؛ ابعادی که در تقریظ رهبر انقلاب نیز مورد توجه قرار گرفته و ارزش تاریخی این کتاب را تایید کرده است.

معصومه میرابوطالبی، نویسنده رمان توانسته است یکی از ابتکارات واقعی دوران دفاع مقدس به زیبایی بازآفرینی کند. ایشان علاوه بر کتاب «معبد زیرزمینی» کتاب «بابا فوفو» و «پروفسور فوفو» را نیز به چاپ رسانده است.

نسخه ترکی رمان «معبد زیرزمینی» با عنوان «Yeraltı Tapınağı» نوشته معصومه میرابوطالبی و با ترجمه دویگو شنسس توسط انتشارات اونسوز «Önsöz Yayıncılık» منتشر شده است.