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تعداد ۵۵ باشگاه ورزشی استان با بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل صندوق کارآفرینی امید در مسیر توسعه کسب وکار و اشتغال ورزشی قرارگرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: تسهیلات اشتغال ورزشی در قالب تفاهمنامه صندوق کارآفرینی امید با ادارهکل ورزش و جوانان استان به ورزشکاران و فعالان این حوزه پرداخت شده و در مجموع بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال برای راهاندازی و توسعه باشگاههای ورزشی تأمین مالی شده است.
وی افزود: راهاندازی این باشگاهها علاوه بر افزایش فضاهای ورزشی؛ زمینه اشتغال تعدادی از جوانان و خانوادهها را نیز فراهم کرده است.
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان ایلام نیز با اشاره به سرانه فضای ورزشی استان اظهار کرد: در حال حاضر به ازای هر نفر در استان ایلام حدود یک مترمربع فضای ورزشی وجود دارد.