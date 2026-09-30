به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: تسهیلات اشتغال ورزشی در قالب تفاهم‌نامه صندوق کارآفرینی امید با اداره‌کل ورزش و جوانان استان به ورزشکاران و فعالان این حوزه پرداخت شده و در مجموع بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال برای راه‌اندازی و توسعه باشگاه‌های ورزشی تأمین مالی شده است.

وی افزود: راه‌اندازی این باشگاه‌ها علاوه بر افزایش فضا‌های ورزشی؛ زمینه اشتغال تعدادی از جوانان و خانواده‌ها را نیز فراهم کرده است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان ایلام نیز با اشاره به سرانه فضای ورزشی استان اظهار کرد: در حال حاضر به ازای هر نفر در استان ایلام حدود یک مترمربع فضای ورزشی وجود دارد.