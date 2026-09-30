دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هویزه استان خوزستان پس از بازدید میدانی از یک جایگاه سوخت و مشاهده نواقص موجود، دستور مهر و موم آن را تا رفع کامل نواقص صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام ابراهیم عگیری در بازدید میدانی از جایگاه سوخت شهرستان هویزه، برخی از نواقص موجود از جمله نقص در سیستم ایمنی را محرز اعلام کرد.

وی گفت: نقص در سیستم ایمنی از جمله تجهیزات اطفای حریق و جانمایی غیراصولی یکی از این نواقص است که با توجه به ماهیت جایگاه‌های سوخت، این بی‌توجهی به دستورالعمل‌های ایمنی، خطر وقوع حوادث غیرمترقبه را به دنبال دارد.

حجت الاسلام عگیری افزود: همچنین سرویس‌های بهداشتی این جایگاه فاقد دسترسی به آب بوده که این امر علاوه بر ایجاد آلودگی و تهدید علیه بهداشت عمومی، موجب تضییع حقوق اولیه مراجعین و شهروندان شده است.

دادستان هویزه اظهار کرد: باتوجه به اینکه وضعیت موجود، مصداق بارز «بی‌توجهی به استانداردهای الزامی فعالیت» و «تهدید علیه ایمنی و سلامت عمومی» است؛ در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار، جایگاه سوخت به‌صورت موقت پلمب شد.

وی بیان داشت: همچنین در راستای حقوق عامه و به‌دنبال مطالبات بحق شهروندان در خصوص اختلال طولانی‌مدت در فعالیت تنها جایگاه‌ سوخت گاز (CNG) شهرستان هویزه و با توجه به آغاز فصل بازگشایی مدارس و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی و سرویس‌های دانش‌آموزی، دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کرد.

حجت الاسلام عگیری پس از بررسی وضعیت موجود و بررسی مشکلات مربوطه، تصریح کرد: عدم ارائه خدمات مطلوب در جایگاه‌های سوخت‌رسانی، به‌ویژه در شرایطی که سبد هزینه‌های خانوار با تغییر قیمت‌ها تحت فشار است، مصداق بارز تضییع حقوق عامه و ترک فعل مسئولان مربوطه است و در شرایط فعلی اقتصادی، ارائه خدمات پایدار سوخت، حداقلِ حقوقی است که باید برای شهروندان محقق شود.

در همین راستا، اخطارهای رسمی از سوی دادستان به مسئولان داده شد و از آن‌ها خواسته شد تا فوراً نسبت به بازگشایی و اصلاح وضعیت سوخت‌رسانی اقدام کنند.