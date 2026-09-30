مدیر امور آب و فاضلاب باقرآباد از اجرای عملیات سه‌راه‌گیری و اتصال خطوط آبرسانی در خیابان ولیعصر خبر داد تا پایداری شبکه توزیع آب در این منطقه افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر امور آب و فاضلاب باقرآباد گفت: در راستای بهبود وضعیت شبکه توزیع آب و ساماندهی خطوط آبرسانی، تعداد ۷ مورد سه‌راه‌گیری و اتصال لوله‌های آب کوچه‌های ولیعصر به خط ۲۰۰ میلی‌متر پلی‌اتیلن اجرا شد.

مرتضی حمزه‌ای افزود: این عملیات‌های سه راه گیری که به صورت جداکانه در نقاط مختلف خیابان مذکور اجرا گردیدند با هدف ایجاد خطوط ارتباطی کوچه اطراف خیابان ولیعصر به خط ۲۰۰ پلی اتیلن و جهت از مدار خارج نمودن حدود ۴۰۰ متر از خطوط موازی لوله PVC با قطر ۱۰۰ میلی‌متری با موفقیت اجرا گردیدند.

وی با بیان این مطلب که ارتقای خدمات آبرسانی با اجرای طرح‌های مختلف از اهداف اصلی این امور است خاطرنشان کرد: امور آب و فاضلاب باقرآباد در راستای بهبود خدمات‌رسانی و افزایش پایداری شبکه توزیع آب، اجرای عملیات اصلاح و بهسازی شبکه را در نقاط مختلف باقرآباد دنبال می‌کند.