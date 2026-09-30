مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از تلاش برای تبدیل استان به قطب گردشگری فرهنگی و عرفانی کشور خبر داد و اعلام کرد: با هدف توسعه زیرساخت‌ها، ۹۱ پروژه گردشگری با ۵۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در حال اجراست و سه هزار و ۱۰۰ فرصت شغلی را ایجاد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلیل جباری روز چهارشنبه در تور خبری هفته گردشگری در سرعین افزود: توسعه گردشگری فرهنگی و ایجاد پیوند با کریدور‌های ادبی عرفانی کشور نظیر جایگاه شمس در خوی، عطار در نیشابور و حافظ و سعدی در شیراز، از اولویت‌های اصلی استان است تا اردبیل نیز به عنوان یکی از قطب‌های کلیدی این شبکه گردشگری معرفی شود.

وی با تأکید بر رفع موانع اداری برای سرمایه‌گذاران، از اعمال مشوق‌های ویژه خبر داد و گفت: تأمین زمین، معافیت پرداخت حقوق گمرکی برای تجهیزات گردشگری، صدور پروانه‌های رایگان تأسیسات، و معافیت ۶۵ درصدی هزینه‌های نظام‌مهندسی و تغییر کاربری، از جمله بسته‌های حمایتی است که اکنون در استان اردبیل اجرا می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل افزود: برای نخستین‌بار ۲۵ بسته سرمایه‌گذاری آماده شده که طی ۲ ماه آینده در «درگاه ملی مجوز‌های کشور» بارگذاری خواهد شد و این اقدام بدین معناست که سرمایه‌گذاران فقط با مراجعه به این سامانه، بدون نیاز به استعلام‌های مکرر از دستگاه‌های متعدد، مجوز‌های لازم را دریافت و فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

جباری از اختصاص ۲۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۴۰ درصد خبر داد و افزود: این منابع شامل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور، صندوق توسعه ملی و تبصره‌های ۱۸ و ۱۵ قانون بودجه است.

وی ادامه داد: همچنین در بخش زیرساخت‌ها ۱۶۰ میلیارد ریال برای تأمین آب، برق، گاز و راه‌های دسترسی هشت پروژه بزرگ گردشگری هزینه شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با اشاره به رشد ۲۰ درصدی صدور موافقت‌های اصولی در سال جاری، تصریح کرد: با اجرای ۹۱ طرح گردشگری بیش از ۲ هزار اتاق و چهار هزار و ۵۰۰ تخت به ظرفیت اقامتی استان اضافه خواهد کرد.

جباری افزود: هدف‌گذاری شده است که ۱۵ پروژه از طرح‌های در حال اجرا، با ۸۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد و برای ۸۰۰ نفر اشتغال‌زایی کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، رویدادمحوری را کلید رونق گردشگری دانست و به برگزاری موفق جشنواره‌های صنایع‌دستی، کنفرانس بین‌المللی موزه‌ها، جشنواره انگور لاهرود و همایش تأمین مالی پروژه‌های گردشگری اشاره کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل همچنین از اولویت‌بخشی به حفاظت از آثار تاریخی نظیر جمعه‌مسجد و مجموعه جهانی شیخ‌صفی و ضرورت هوشمندسازی خدمات با بهره‌گیری از هوش مصنوعی در هفته گردشگری خبر داد.

جباری بیان کرد: توسعه گردشگری روستایی و بوم‌گردی در شهرستان‌های مشگین‌شهر، نمین، اردبیل و سرعین و تداوم فعالیت شبکه توسعه گردشگری فرهنگی، ادبی و عرفانی، از دیگر محور‌های اصلی است که با تکیه بر ظرفیت‌های محلی برای اعتلای نام اردبیل در عرصه‌های ملی و بین‌المللی دنبال می‌شود.