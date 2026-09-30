دکتر ناصر کامیاری، پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان، از مسیر پژوهش، نقش هوش مصنوعی در علوم پزشکی و انگیزه خود برای ادامه فعالیت علمی در ایران گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دکتر ناصر کامیاری در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیمای آبادان، موفقیت در پژوهش را حاصل استمرار، تلاش علمی و ناامید نشدن از دشواری‌های مسیر دانست.

وی با اشاره به فعالیت‌های خود در حوزه آمار زیستی، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین گفت: بخشی از چالش‌های تحقیقات علوم پزشکی، به‌ویژه کارآزمایی‌های بالینی، به مدیریت و تحلیل داده‌ها مربوط می‌شود.

کامیاری افزود: برای حل یکی از این چالش‌ها نرم‌افزاری طراحی شده که مشکل مرتبط با داده‌های تصادفی در کارآزمایی‌های بالینی را برطرف می‌کند و به گفته وی، در نوع خود نخستین نمونه در جهان است.

این پژوهشگر با اشاره به انتشار حدود ۶۰ تا ۷۰ مقاله علمی، فعالیت مستمر و حضور در حوزه‌های نوین علمی را از عوامل قرار گرفتن در جمع پژوهشگران برتر عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به آسیب‌های واردشده به مراکز تحقیقاتی در جریان درگیری‌ها گفت: این اتفاقات موجب توقف فعالیت علمی او نشده و توان علمی کشور را از سرمایه‌های مهم ایران دانست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان بر ضرورت حمایت از پژوهشگران جوان و انتقال تجربه به نسل جدید تأکید کرد و گفت: فراهم کردن زمینه فعالیت علمی در داخل کشور می‌تواند به ماندگاری نیروهای متخصص کمک کند.

کامیاری با بیان اینکه مهاجرت نکرده است، افزود: ترجیح می‌دهد در کشوری که در آن رشد کرده، به فعالیت علمی و خدمت ادامه دهد.