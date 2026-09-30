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مجمع انتخاباتی هیات انجمنهای ورزشی استان بوشهر با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع برگزار و حسین دهقانی با کسب اکثریت آرای مأخوذه به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مجمع انتخاباتی هیات انجمنهای ورزشی استان بوشهر با هدف انتخاب رئیس این هیات برگزار شد و حسین دهقانی با جلب اعتماد اعضای مجمع و کسب اکثریت آرای اخذ شده، مسئولیت دوباره ریاست هیات انجمنهای ورزشی استان بوشهر را بر عهده گرفت.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر در این مجمع اظهار کرد: هیات انجمنهای ورزشی با فعالیت ۲۰ انجمن جایگاه برجستهای در هیاتهای ورزشی استان دارد و لازم است با برنامهریزی دقیق، این مسیر در حوزه استعدادپروری و قهرمانی شکوفا شود.
موسی کشتکار با تأکید بر حمایت همهجانبه ادارهکل ورزش و جوانان از این هیات افزود: هیات انجمنهای ورزشی از جمله هیاتهایی است که در بعد آموزش و استعدادپروری باید تلاش ویژهای انجام شود.
وی خطاب به رئیس منتخب هیات، تصریح کرد: برنامههای ارائهشده از سوی رئیس جدید هیات در بازههای زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار میگیرد و عملکرد وی پس از شش ماه پایش خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر تقویت زیرساختهای اقتصادی هیات را ضروری دانست و یادآور شد: یکی از اولویتهای مهم برای توسعه پایدار این رشته، جذب حامیان مالی و تقویت پشتوانه اقتصادی فعالیتهای هیات است تا شاهد استقلال مالی و اجرای برنامهها بدون دغدغه باشیم.
وی بر ضرورت فراگیر شدن هیات انجمنهای ورزشی در سراسر استان تأکید کرد و گفت: فعال کردن هیاتهای شهرستانی، برگزاری مستمر کلاسهای آموزشی برای داوران و مربیان و اجرای برنامههای استعدادیابی از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار جدی هیات جدید قرار گیرد.
کشتکار اضافه کرد: از سوی وزارت ورزش و جوانان سه مؤلفه مهم برای ادارات ورزش و جوانان استانهای کشور در نظر گرفته شده که شامل حضور در مسابقات آسیایی، جهانی و کسب سهمیه المپیک است؛ ادارهکل ورزش و جوانان استان بوشهر در ۱۲ رشته قهرمانی با برگزاری استعدادیابی بین ورزشکاران مستعد، این مسیر را آغاز کرده است.