سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات باغبانی در اراک گشایش یافت

مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان مرکزی گفت: سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه، تجهیزات باغبانی و فضای سبز با حضور ۶۰ شرکت‌کننده از هفت استان کشور در محل نمایشگاه دائمی اراک برپا شده است.