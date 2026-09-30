سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات باغبانی در اراک گشایش یافت
مدیرعامل نمایشگاههای بینالمللی استان مرکزی گفت: سیزدهمین نمایشگاه گل و گیاه، تجهیزات باغبانی و فضای سبز با حضور ۶۰ شرکتکننده از هفت استان کشور در محل نمایشگاه دائمی اراک برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
شفقت با اشاره به اهداف این رویداد اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف معرفی و عرضه انواع گل و گیاهان آپارتمانی، زینتی و تجهیزات مرتبط با باغبانی و فضای سبز برگزار شده است.
وی افزود: در سیزدهمین دوره این نمایشگاه، ۶۰ شرکتکننده از هفت استان کشور حضور دارند و محصولات و توانمندیهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادهاند.
مدیرعامل نمایشگاههای بینالمللی استان مرکزی تصریح کرد: این نمایشگاه از ششم تا دهم مهرماه، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل نمایشگاه دائمی شهر اراک پذیرای علاقهمندان است.