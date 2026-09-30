به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار علیرضا دلیری اظهارکرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با کار اطلاعاتی متوجه شدند یکی از شرکت‌های تولیدی و همچنین یک واحد بنکداری طلا با ارائه اطلاعات مالی کذب، اقدام به فرار فرار مالیاتی کرده‌اند.وی افزود: ماموران پلیس پس از اخذ مجوز قضایی، به همراه کارشناسان اداره امور مالیاتی استان یزد به بررسی موضوع پرداختند و متوجه فرار مالیاتی بیش از ۵۳۱ میلیارد ریالی این واحد‌ها شدند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: متصدیان مربوطه ضمن معرفی به مراجع قانونی، ملزم به پرداخت مبلغ مالیات مورد نظر شدند.