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فرمانده انتظامی استان یزد، از کشف فرار مالیاتی ۵۳۱ میلیارد ریالی دو شرکت تجاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار علیرضا دلیری اظهارکرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با کار اطلاعاتی متوجه شدند یکی از شرکتهای تولیدی و همچنین یک واحد بنکداری طلا با ارائه اطلاعات مالی کذب، اقدام به فرار فرار مالیاتی کردهاند.وی افزود: ماموران پلیس پس از اخذ مجوز قضایی، به همراه کارشناسان اداره امور مالیاتی استان یزد به بررسی موضوع پرداختند و متوجه فرار مالیاتی بیش از ۵۳۱ میلیارد ریالی این واحدها شدند.
فرمانده انتظامی استان یزد گفت: متصدیان مربوطه ضمن معرفی به مراجع قانونی، ملزم به پرداخت مبلغ مالیات مورد نظر شدند.