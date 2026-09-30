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نشست تخصصی «آسیبشناسی ساختار و افقهای بازآرایی حکمرانی فضای مجازی کشور» با حضور جمعی از مسئولان و صاحبنظران این حوزه در خانه اندیشهورزان تهران برگزار شد. سخنرانان، بر ضرورت بازآرایی ساختارهای تصمیمگیر برای مواجهه با تهدیدات نوین نظیر هوش مصنوعی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست، ضمن بررسی سیر تاریخی تبدیل اینترنت به ابزاری برای تثبیت قدرت هژمونیک آمریکا و «سرمایهداری نظارتی»، جایگاه استراتژیک فضای مجازی به عنوان «فناوری قدرت» تبیین شد. همجنین دکتر ابوالحسن فیروزآبادی، دکتر احسان کیانخواه، دکتر محمدصادق فراهانی و دکتر محمدحافظ حکمی به عنوان سخنرانان اصلی به تبیین الزامات بازآرایی این ساختار پرداختند.
فضای مجازی؛ فراتر از ابزار، در مسیر «فناوری قدرت»
دکتر احسان کیانخواه، دبیر سابق شورای اجرایی فناوری اطلاعات، با تأکید بر تأثیر عمیق فناوریهای نوین بر آحاد جامعه، اعلام کرد: فضای مجازی از سطح یک ابزار ساده فراتر رفته و به معنای شکلگیری یک عالم جدید زیست انسانی نزدیک شده است.
وی تصریح کرد: این بستر در واقع مجموعهای از «فناوریهای قدرت» است که مایه ایجاد انسجام و شکلگیری اراده در سطوح ملی و بینالمللی است. به گفته وی، فلسفه تشکیل شورای عالی فضای مجازی، صرفاً مدیریت فنی نبوده، بلکه هدف اصلی، حکمرانی بر «خلق جدید تعاملات انسانی» در چارچوب انقلاب اسلامی است.
نقد نگاه «صفر و صدی» و میراث سیاسی دهه ۹۰
در ادامه این نشست، دکتر محمدحافظ حکمی، معاون فناوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات، با اشاره به پیشرو بودن ایران در تأسیس نهاد بالادستی برای تنظیمگری فضای مجازی، از رویکردهای تقلیلگرایانه در این حوزه انتقاد کرد. وی هشدار داد که تبدیل فضای مجازی به ابزاری برای تحلیل «برد و باخت» جریانهای سیاسی در انتخابات دهه ۹۰، منجر به شکلگیری نگاهی صفر و صدی و تعصبی شده است. حکمی تأکید کرد که این نگاه سطحنگر، مانع از اتخاذ سیاستگذاریهای دقیق و امین شده و در نتیجه، پنجرههای طلایی فرصت در این عرصه را از بین برد.