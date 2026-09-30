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معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور با تأکید بر تسریع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از باقیماندن ۱۲.۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور در فرآیند تعیین تکلیف سند خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما علیرضا گودرزی در جلسه هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: از مجموع حدود ۱۸.۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور، حدود ۶.۵ میلیون هکتار دارای سند است و ۱۲.۲ میلیون هکتار باقیمانده باید در چارچوب اجرای این قانون تعیین تکلیف شود.
وی افزود: استانها باید اهداف مربوط به صدور اسناد اراضی کشاورزی را به تفکیک استان، شهرستان و روستا مشخص و متناسب با ظرفیتهای موجود برای اجرای آن برنامه عملیاتی تدوین کنند.
معاون توسعه و ساماندهی اراضی کشور ادامه داد: در فاز نخست اجرای برنامه، ۱۴۳ قرارداد در ۱۴۳ شهرستان برای حدود ۴۲۳ هزار هکتار منعقد شده و در فاز دوم نیز حدود ۶۰۰ هزار هکتار در ۶۵ شهرستان برای اجرا برنامهریزی شده است.
گودرزی، رفع تداخلات اراضی را پیشنیاز اجرای قانون الزام دانست و گفت: بخش عمده عملیات رفع تداخلات انجام شده و لازم است استانها پلاکهای باقیمانده را هرچه سریعتر تعیین تکلیف کنند تا فرآیند صدور اسناد اراضی کشاورزی بدون مانع ادامه یابد.
وی با اشاره به فراهم بودن اعتبارات، ضوابط و دستورالعملهای مورد نیاز اجرای قانون اظهار کرد: استانها باید موانع احتمالی را به ستاد سازمان اعلام کنند تا برای رفع آنها اقدام شود.
گودرزی همچنین با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای قراردادها و تکمیل رفع تداخلات، خواستار پیگیری مستمر طرحها از سوی مدیران امور اراضی استانها شد.