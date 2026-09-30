مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری روددره فرحزاد گفت: رود دره فرحزاد در مسیر تبدیل شدن به مقصد گردشگری تهران قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد ناظم رضوی،افزود: این مجموعه در دو بخش تعریف شده و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در چارچوب مأموریت‌های محوله، مسئولیت بهره‌برداری و نگهداشت بخش‌های تحویل‌شده را بر عهده دارد.

وی گفت: بخش نخست روددره فرحزاد حدفاصل پل خوش‌مرام تا ورودی آبشار قرار دارد که از آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ برای بهره‌برداری به شرکت توسعه فضاهای فرهنگی تحویل شده است و در حال حاضر پیمانکار نگهداشت فضای سبز، نگهبانی و رفت‌وروب در این بخش فعالیت می‌کند.

ناظم رضوی ادامه داد: حضور پیمانکاران تخصصی در حوزه نگهداشت فضای سبز، نگهبانی و نظافت با هدف فراهم کردن شرایط مناسب برای استفاده شهروندان و گردشگران و همچنین صیانت از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های طبیعی این مجموعه انجام شده است.

آغاز فرآیند تحویل فاز دوم روددره فرحزاد

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران درباره بخش دوم این طرح نیز گفت: بخش دوم روددره فرحزاد از ورودی آبشار تا بوستان نهج‌البلاغه امتداد دارد و مقدمات تحویل این بخش به شرکت توسعه فضاهای فرهنگی انجام شده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی سازوکار نگهداشت این بخش تصریح کرد: پیمانکار نگهداشت فضای سبز، نگهبانی و رفت‌وروب بخش دوم مشخص شده و پیش‌نویس قرارداد مربوطه از ابتدای مهر آماده شده و فرآیند انعقاد قرارداد در حال انجام است.

ناظم رضوی تأکید کرد: راه‌اندازی سازوکار منسجم برای نگهداشت بخش دوم، زمینه را برای بهره‌برداری مناسب‌تر از ظرفیت‌های این بخش فراهم می‌کند و تلاش شرکت توسعه فضاهای فرهنگی بر این است که در کنار حفظ ویژگی‌های طبیعی روددره، شرایط مطلوبی برای حضور شهروندان و گردشگران فراهم شود.