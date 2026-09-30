در یکی از واحدهای بزرگ و باسابقه نساجی یزد، ۳۰ نیروی ناشنوا در کنار صدها کارگر و کارمند این مجموعه مشغول به کارند؛ نیروهایی که با تکیه بر توانمندی، اراده و مهارت خود، به بخشی مؤثر از چرخه تولید تبدیل شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، در یکی از واحدهای تولیدی قدیمی و بزرگ استان یزد، صدای زندگی و تلاش از دل دنیای سکوت به گوش می‌رسد؛ کارخانه‌ای که سال‌هاست در حوزه نساجی و تولید پارچه‌های باکیفیت فعالیت دارد و امروز بیش از ۹۰۰ نفر در آن مشغول به کار هستند.این واحد تولیدی ماهانه حدود یک میلیون متر پارچه تولید می‌کند؛ محصولاتی که در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از آن، از جمله حدود نیمی از تولیدات کارخانه، به بازارهای اروپا صادر می‌شد.

در میان کارکنان این مجموعه، ۳۰ نیروی ناشنوا نیز چندین سال است در بخش‌های مختلف مشغول فعالیت هستند؛ افرادی که محدودیت شنوایی مانع حضورشان در عرصه کار و تولید نشده و با پشتکار، مهارت و مسئولیت‌پذیری، توانسته‌اند به نیروهایی مؤثر در این واحد صنعتی تبدیل شوند.

حضور این کارکنان تنها به اشتغال و تولید محدود نشده است؛ همکاری و همراهی دیگر کارکنان با نیروهای ناشنوا، فضای صمیمی و دوستانه‌ای را در محیط کارخانه ایجاد کرده و ارتباط و همکاری میان کارکنان نیز به پیشبرد بهتر امور کمک کرده است.

کارکنان ناشنوا این مجموعه، با تکیه بر توانایی‌های خود، نشان داده‌اند که فرصت اشتغال و اعتماد به توانمندی افراد می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی استعدادها و حضور مؤثر آنان در عرصه تولید باشد.

هشتم مهر در تقویم کشور به عنوان روز جهانی ناشنوایان و هفته ناشنوایان نامگذاری شده است؛ مناسبتی برای توجه بیشتر به توانمندی‌ها، حقوق و ظرفیت‌های اجتماعی و شغلی افراد دارای معلولیت شنوایی.