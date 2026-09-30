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۳۲۰ سالمند در شهرستان دنا از خدمات بهزیستی بهرهمند هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، سرپرست اداره بهزیستی شهرستان دنا در آیین تجلیل از سالمندان با اشاره به برنامههای این اداره برای حمایت از سالمندان گفت: حدود ۳۲۰ سالمند در شهرستان دنا از خدمات بهزیستی بهرهمند هستند.
محمد آقایی افزود: یک مرکز ارائه خدمات در منزل نیز در شهرستان دنا فعال است که به ۴۰ سالمند خدمات ارائه میکند.
وی، خدمات مرتبط با مسکن، اشتغال، کمکهزینه درمان و تأمین وسایل توانبخشی از جمله ویلچر و سایر تجهیزات مورد نیاز را از جمله خدمات ارائهشده به سالمندان عنوان کرد.
سرپرست اداره بهزیستی شهرستان دنا گفت: حمایت از سالمندان تنها وظیفه سازمان بهزیستی نیست و دستگاههای مختلف نیز بر اساس وظایف و دستورالعملهای مربوط، در زمینه ارائه خدمات به این قشر مسئولیت دارند.
در ادامه این برنامه، یاسر بشیری، کارشناس مراکز شبانهروزی و مراقبتی اداره کل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به مراکز ارائه خدمات به سالمندان در استان گفت: در استان پنج مرکز در حوزه ارائه خدمات شبانهروزی به سالمندان فعالیت دارند.
وی افزود: در شهرستان بویراحمد چهار مرکز فعال است که دو مرکز به سالمندان دارای وابستگی شدید و نیازمند مراقبتهای ویژه خدمات ارائه میکنند.
بشیری ادامه داد: یکی از مراکز جدید به شکل «خانه» برای سالمندانی فعالیت میکند که وابستگی کمتری دارند و تا حدودی قادر به انجام امور روزمره خود هستند.
به گفته وی، در این مراکز خدمات مراقبتی و توانبخشی و همچنین خدمات تخصصی پزشک، پرستار، روانشناس، کاردرمانگر، فیزیوتراپیست و گفتاردرمانگر به سالمندان ارائه میشود.