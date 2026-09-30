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۶ فرنگیکاران مازندران به اردوی تیم ملی در تهران دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان از ۱۱ تا ۱۹ مهرماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود.
اسامی مازندرانیهای دعوت شده به این اردو که میباید تا ساعت ۱۵ روز شنبه ۱۱ مهر در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:
۷۷ کیلوگرم: علی اسکو
۸۷ کیلوگرم: یاسین یزدی
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی
۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی
همچنین در ۶۰ کیلوگرم: امیررضا طهماسب پور و در۹۷ کیلوگرم مهران دریاباری، دو مازندرانی از تاریخ ۱۵ تا ۱۹ مهر در اردوی تیم ملی حاضر خواهند شد.