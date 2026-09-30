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برای ساماندهی و تکمیل ورودی مهاباد-حمزهآباد ۷۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر دو مسیر رفت و برگشت و نصب تاسیسات روشنایی محور مهاباد به حمزهآباد به مرحله نهایی رسیده است افزود: عملیات اجرایی این مسیر از سال ۱۴۰۳ آغاز و ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آن هزینه شده است.
سلام ستوده تصریح کرد: این محور با مشارکت شهرداری و اداره راهداری مهاباد تعریض و بهسازی شده است.
وی تصریح کرد: محور مهاباد به حمزهآباد به طول بیش از سه و نیم کیلومتر، مسیر اتصال به جاده سردشت و منطقه گردشگری سد مهاباد را کوتاهتر و ترافیک روزهای تعطیل را در این محور روانتر میکند.