به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر دو مسیر رفت و برگشت و نصب تاسیسات روشنایی محور مهاباد به حمزه‌آباد به مرحله نهایی رسیده است افزود: عملیات اجرایی این مسیر از سال ۱۴۰۳ آغاز و ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آن هزینه شده است.

سلام ستوده تصریح کرد: این محور با مشارکت شهرداری و اداره راهداری مهاباد تعریض و بهسازی شده است.

وی تصریح کرد: محور مهاباد به حمزه‌آباد به طول بیش از سه و نیم کیلومتر، مسیر اتصال به جاده سردشت و منطقه گردشگری سد مهاباد را کوتاه‌تر و ترافیک روز‌های تعطیل را در این محور روان‌تر می‌کند.