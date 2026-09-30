به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این نشست بر افزایش و تسریع در تخصیص اعتبارات کریدور شمال ـ جنوب، کنارگذر سنندج و دیگر طرح‌های زیرساختی استان تأکید شد

پروژه‌هایی که تکمیل آنها نقش مهمی در بهبود شبکه حمل‌ونقل و رونق مبادلات منطقه‌ای دارد.

در حال حاضراز مجموع ۳۲۰ کیلومتر کریدور شمال ـ جنوب در کردستان، ۱۷۵ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و ۱۱۸ کیلومتر دیگر با فعالیت ۹ پیمانکار در دست اجراست

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان هم تسریع در تأمین و تخصیص منابع را از دستاورد‌های این دیدار عنوان کرد و گفت: افزایش اعتبارات می‌تواند روند اجرای طرح‌های راهسازی استان را شتاب دهد.

کاهش زمان سفر، ارتقای ایمنی و تقویت مسیر‌های ارتباطی با مناطق آزاد بانه و مریوان از مهم‌ترین آثار تکمیل این کریدور و دیگر پروژه‌های راهسازی کردستان عنوان شده است.