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در دیدار استاندار کردستان با معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین اعتبار برای شتاببخشی به پروژههای مهم راه و شهرسازی استان پیگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این نشست بر افزایش و تسریع در تخصیص اعتبارات کریدور شمال ـ جنوب، کنارگذر سنندج و دیگر طرحهای زیرساختی استان تأکید شد
پروژههایی که تکمیل آنها نقش مهمی در بهبود شبکه حملونقل و رونق مبادلات منطقهای دارد.
در حال حاضراز مجموع ۳۲۰ کیلومتر کریدور شمال ـ جنوب در کردستان، ۱۷۵ کیلومتر به بهرهبرداری رسیده و ۱۱۸ کیلومتر دیگر با فعالیت ۹ پیمانکار در دست اجراست
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان هم تسریع در تأمین و تخصیص منابع را از دستاوردهای این دیدار عنوان کرد و گفت: افزایش اعتبارات میتواند روند اجرای طرحهای راهسازی استان را شتاب دهد.
کاهش زمان سفر، ارتقای ایمنی و تقویت مسیرهای ارتباطی با مناطق آزاد بانه و مریوان از مهمترین آثار تکمیل این کریدور و دیگر پروژههای راهسازی کردستان عنوان شده است.