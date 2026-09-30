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فناپتک با توسعه صندوق فروشگاهی هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی، امکان شناسایی کالا بدون بارکد و تسریع فرآیند خرید و پرداخت را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ استفاده از فناوریهای هوشمند در سامانههای خرید و فروش، با هدف کاهش زمان انتظار، افزایش دقت در ثبت کالا و بهبود مدیریت فروشگاهها در حال گسترش است.
فناپتک با توسعه صندوق فروشگاهی هوشمند، راهکاری مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه کرده است که با استفاده از دوربین، امکان شناسایی محصولات و تسهیل فرآیند خرید را فراهم میکند.
در این سامانه، کالاها میتوانند بدون نیاز به بارکد و از طریق تصویر شناسایی شوند. دوربین و سامانه هوشمند دستگاه، محصول را تشخیص داده و اطلاعات آن را در فرآیند خرید ثبت میکنند.
همچنین استفاده همزمان از حسگرهای وزنی و سیستم تشخیص تصویری، امکان بررسی تطابق اقلام ثبتشده با سبد خرید را فراهم میکند و میتواند در شناسایی کالاهای ثبتنشده یا مغایرتهای احتمالی مؤثر باشد.
تسریع فرآیند خرید و پرداخت
یکی از کاربردهای این صندوق هوشمند، کاهش زمان مورد نیاز برای خرید است. مشتری میتواند کالاهای خود را در لحظه شناسایی و ثبت کرده و فرآیند پرداخت را بدون انتظار طولانی در صف انجام دهد.
امکان اتصال دستگاه به سامانههای مختلف پرداخت و نرمافزارهای فروشگاهی نیز از دیگر قابلیتهای این فناوری است که میتواند فرآیند خرید را یکپارچهتر کند.
اتصال به سامانههای فروشگاهیصندوق هوشمند
فناپتک علاوه بر فرآیند پرداخت، قابلیت اتصال به سامانههای انبارداری، حسابداری و مدیریت مشتریان را دارد و امکان تبادل اطلاعات میان بخشهای مختلف فروشگاه را فراهم میکند.
بر این اساس، اطلاعات فروش میتواند در کنار دادههای مربوط به موجودی، حسابداری و مشتریان مورد استفاده قرار گیرد و مدیریت عملیات فروشگاه از حالت چندپارچه خارج شود.
این صندوق همچنین از افزودن بلادرنگ محصولات، مدیریت تعداد بالای کالا و ذخیرهسازی، بهروزرسانی و پشتیبانگیری اطلاعات در فضای ابری پشتیبانی میکند.قابلیت اجرا روی سختافزارهای رایج نیز امکان استفاده از این راهکار را در مدلهای مختلف فروشگاهی فراهم کرده است.
فناوری در خدمت تجربه خرید
هوشمندسازی صندوقهای فروشگاهی بخشی از مسیر حرکت فروشگاهها به سمت خودکارسازی و استفاده کاربردی از هوش مصنوعی است؛ مسیری که هدف آن سادهتر شدن فرآیندهای روزمره برای مشتریان و صاحبان کسبوکارهاست.
کاهش زمان انتظار، افزایش دقت در ثبت کالا، کنترل بهتر موجودی و کاهش مغایرتها از جمله مزایایی است که استفاده از این فناوری میتواند برای فروشگاهها به همراه داشته باشد.
فناپتک با توسعه این صندوق هوشمند، بخشی از ظرفیت خود در حوزه تجهیزات پرداخت و سختافزارهای هوشمند را به راهکارهایی اختصاص داده است که با هدف سادهتر، سریعتر و یکپارچهتر شدن تجربه خرید و مدیریت فروشگاهها طراحی شدهاند.