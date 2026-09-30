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آیت الله رسول فلاحتی در این دیدار گفت: نیروی انتظامی تراز انقلاب، مزین به اخلاق قرآنی است و امنیت پایدار جامعه مرهون پیوند ناگسستنی ایمان و اقتدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هم زمان با فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، آیتالله رسول فلاحتی، نماینده ولیفقیه در گیلان، با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی استان و شرکت در محفل انس با قرآن کریم، ضمن ارج نهادن به مجاهدتهای خاموش و ایثارگرانه حافظان نظم، ترویج فرهنگ قرآنی را محور اقتدار معنوی پلیس تراز انقلاب دانست و امنیت پایدار جامعه را مرهون پیوند ناگسستنی ایمان و اقتدار دانست.
نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: اگر اقتدار نیروهای مسلح با نورانیت قرآن آمیخته شود، آن نیرو در صراط مستقیم استوار مانده و در مواجهه با چالشها، به جای خشم شخصی، با حلم و رأفت اسلامی و در عین حال صلابت ایمانی رفتار میکند.
وی با اشاره به جایگاه مجاهدت در سکوت، برای حافظان امنیت، افزود: امنیت پایداری که امروز در جایجای گیلان مشهود است، محصول چشمان بیدار و همت خستگیناپذیر ماموران انتظامی است که در سرما و گرما، دور از هیاهو، تنها برای رضای حق و آسایش خلق انجام میشود که در میزان الهی، عبادتی بس بزرگ است و پاداشی عظیم دارد.
امام جمعه رشت با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی، مظهر اقتدار و ملجأ مردم است، گفت: این نیرو به دلیل ارتباط مستقیم و شبانهروزی با افراد جامعه، در خط مقدم ترویج اخلاق و قانون قرار دارد و مجهز شدن به سلاح تقوا و بهرهگیری از مفاهیم بلند قرآن، ضامن بقای سلامت این نهاد برخاسته از بطن مردم است.
آیت الله فلاحتی در بخش پایانی سخنان خود، با خطاب قرار دادن سربازان جوان حاضر در این محفل، این دوران را فرصتی مغتنم برای خودسازی دانست و افزود: سربازی در نظام اسلامی، تنها یک وظیفه اداری نیست بلکه تمرینی برای آمادگی جان و روح در مسیر خدمت به اعتلای پرچم حق است و جوانان ما باید قدر این دوران طلایی را بدانند و با تمسک به آموزههای قرآن، خود را برای پذیرش مسئولیتهای بزرگتر در جامعه آماده کنند.
در حاشیه این محفلِ انس با قرآن، نماینده ولی فقیه در گیلان، ضمن گفتوگویی صمیمانه با جمعی از کارکنان و کادر زحمتکش فرماندهی انتظامی، از تلاشهای آنها برای تأمین نظم و امنیت پایدار در استان تجلیل و توفیقات روزافزون ایشان را، در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.