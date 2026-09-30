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رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی گفت: به دنبال کاهش عدد و ضریب بیمه معلمان مدارس غیردولتی هستیم تا ضمن ایجاد انگیزه، کاری ماندگار و کمککننده برای آنان انجام شود تا زمینه حمایت بیشتر از این معلمان فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی با اشاره به موضوع بیمه معلمان مدارس غیردولتی گفت: به دنبال کاهش عدد و ضریب بیمه این معلمان هستیم تا ضمن ایجاد انگیزه، کاری ماندگار و کمککننده برای آنان انجام شود و تلاش داریم این موضوع را در قانون بودجه امسال مطرح کنیم تا زمینه حمایت بیشتر از معلمان مدارس غیردولتی فراهم شود.
احمد محمودزاده در نشست صمیمی با تسهیلگران هوش مصنوعی قطب سه و پنج کشور در تبریز که با حضور نمایندگان استانهای کرمانشاه، اردبیل، آذربایجان شرقی، گیلان، زنجان، کردستان، همدان، آذربایجان غربی و ایلام، برگزار شد، معلم، دانشآموز و مدرسه را سه عنصر اصلی تعلیم و تربیت دانست و بر توانمندسازی معلمان مدارس غیردولتی در حوزههای مختلف، از جمله هوش مصنوعی، تأکید کرد.
وی با بیان اینکه اصل را بر معلم میدانیم، گفت: معلم، دانشآموز و مدرسه سه عنصر اصلی آموزش هستند و تلاش میکنیم این سه عنصر به تعالی برسند.
وی افزود: اگر قرار است توسعهای در کشور شکل بگیرد، همه اسناد بالادستی و شواهد عینی نشان میدهد که این توسعه به واسطه نیروی انسانی بهعنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه کشور قابل تحقق است؛ بنابراین آینده جوامع را باید در آینده مدارس دید.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه اجتماعی، منزلت، معیشت و مرجعیت معلمان در فضای عمومی جامعه گفت: بخش قابل توجهی از مسائل اجتماعی و فرهنگی فضای عمومی جامعه با ارتقای منزلت معلمان قابل حل است.
محمودزاده، پنج محور مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در پیام بازگشایی مدارس را نیز مورد اشاره قرار داد و بر مجهز شدن به علم و تقوا، پرورش تفکر و ابتکار، پایداری و تقویت ریشههای فرهنگی و ملی و استقلال فرهنگی، صیانت از جایگاه مدرسه بهعنوان خانه دوم دانشآموز و تقویت اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بواسطه فعالیتهای آموزشی و پرورشی در مدارس، تاکید کرد.
وی، ارتقای منزلت حرفهای و بهبود معیشت معلمان را نیز از دیگر محورهای مهم برشمرد و اظهار کرد: تلاش میکنیم شرایط را برای معلمان بهبود بخشیم و خود را با منویات مقام معظم رهبری و این محورها تطبیق دهیم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از معلمان مدارس غیردولتی گفت: طبق مصوبات سال گذشته که از سوی این سازمان، پیگیری شده و به نتیجه رسید، سقف سنی استخدام معلمان مدارس غیردولتی از ۴۰ به ۴۵ سال افزایش یافته و همچنین احتساب سنوات تدریس در مدارس غیر دولتی در آزمونهای استخدامی نیز از سال گذشته اعمال شده و سابقه تدریس این معلمان در فرآیند جذب و استخدام مورد توجه قرار گرفته است.
محمودزاده در ادامه، توانمندسازی معلمان مدارس غیردولتی را یکی از محورهای مهم این سازمان عنوان کرد و گفت: دانشافزایی معلمان غیردولتی را در سه حوزه هوش مصنوعی، کتب درسی و حوزههای تربیتی و فرهنگی دنبال میکنیم.
وی با اشاره به برگزاری برنامههای آموزشی و توانمندسازی در حوزه هوش مصنوعی، بر ضرورت بهرهگیری معلمان و مدارس غیردولتی از ظرفیتهای این فناوری در فرآیند تعلیم و تربیت تأکید کرد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی همچنین از برنامههای این سازمان برای تقویت شرایط فعالیت معلمان در مدارس غیردولتی خبر داد و گفت: موضوعاتی مانند کاهش ساعات تدریس و بهبود شرایط کاری معلمان نیز در راستای تقویت و حمایت از آنان مورد توجه قرار دارد.
وی در پایان بر ضرورت حضور ثمربخش، توانمندسازی و دانشافزایی معلمان تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که با تقویت معلم، دانشآموز و مدرسه، زمینه ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و ایفای نقش مؤثرتر مدارس غیردولتی در نظام آموزشی کشور فراهم شود.