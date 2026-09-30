تغییر موازنه قدرت به نفع ایران، با خروج آمریکا از عراق

تغییر موازنه قدرت به نفع ایران، با خروج آمریکا از عراق

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از واشنگتن پست، نیرو‌های نظامی آمریکا با خروج خود از پایگاه‌های خود از عراق ؛ به دو دهه حضور نظامی خود پایان می‌دهند، که به مرگ صد‌ها هزار غیرنظامی عراقی و هزاران سرباز آمریکایی انجامیده شد و اکنون ایران با اینکه آسیب دیده، اما نفوذش رو به افزایش است و این کشور را در کانون آینده منطقه قرار داده است.

به گفته مقامات آمریکایی، آخرین نیرو‌های باقی‌مانده در حال انتقال به اردن هستند؛ کشوری که مقر اصلی مأموریت جاری برای مبارزه با شبه‌نظامیان (داعش) محسوب می‌شود.

این خروج، اجرای توافق دولت بایدن را که در سال ۲۰۲۴ برای به صفر رساندن شمار نیرو‌های نظامی آمریکا در عراق تا پایان سال جاری حاصل شده بود، تکمیل می‌کند.

یک مقام آمریکایی اعلام کرد: اخیراً مجموعاً حدود ۱۵۰۰ نفر از پرسنل آمریکا و اعضای ائتلاف ضد داعش در عراق حضور داشتند، اما هم‌زمان با تجمیع و خروج نیرو‌ها پیش از ضرب‌الاجل ۳۰ سپتامبر، این تعداد کاهش یافته است.

این مقام که به دلیل ماهیت برنامه‌ریزی‌های نظامی نخواست نامش فاش شود، گفت: مأموریت مذکور در اردن ادامه خواهد یافت؛ جایی که پنتاگون معتقد است می‌تواند از آنجا شبه‌نظامیانی را که تهدیدی برای پرسنل و منافع آمریکا محسوب می‌شوند، هدف قرار دهد.

موضوع تجدید آرایش نیرو‌های آمریکایی در واشنگتن بازتاب چندان گسترده‌ای نداشته است. تهاجم سال ۲۰۰۳ هزینه‌های انسانی و مالی سنگینی به بار آورد که پیامد‌های آن تا نسل‌ها احساس خواهد شد. بر اساس آمار‌های «پروژه هزینه‌های جنگ» دانشگاه براون، در فاصله میان آغاز تهاجم تا سال ۲۰۲۳، حدود ۲۱۰ هزار غیرنظامی عراقی و ۴۵۹۹ نیروی نظامی آمریکایی جان خود را از دست دادند.

در اوج جنگ در سال ۲۰۰۷، یعنی زمانی که خشونت‌های فرقه‌ای از کنترل خارج شده بود، حدود ۱۷۰ هزار نیروی آمریکایی در عراق حضور داشتند. باراک اوباما پس از انتخاب شدن به ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۰۸، وعده داد که به این مناقشه نامحبوب پایان دهد. او در سال ۲۰۱۱ پایان عملیات رزمی و خروج نهایی نیرو‌ها را اعلام کرد.

گروه (داعش) که از دل شبه‌نظامیان القاعده و دیگر گروه‌های افراطی سر برآورده بود، در سال ۲۰۱۴ یورش برق‌آسایی را در عراق و سوریه آغاز کرد؛ امری که موجب شد اوباما و یک ائتلاف بین‌المللی بار دیگر وارد منطقه شوند و کارزاری را آغاز کنند که تا دوران نخست ریاست‌جمهوری ترامپ ادامه یافت.

برآورد دانشگاه براون نشان می‌دهد که این دهه‌ها درگیری، هزینه‌ای بیش از ۲.۸ تریلیون دلار برای مالیات‌دهندگان آمریکایی به همراه داشته است؛ رقمی که شامل هزینه‌های مرتبط با مراقبت از کهنه‌سربازان و عملیات‌های نظامی در سوریه نیز می‌شود.

عراق پس از پایان درگیری با گروه (داعش)، با اقتصادی رو به رشد و دموکراسی‌ای نسبی سر برآورده است.

خروج نیرو‌های آمریکایی در ایران به عنوان یک پیروزی جشن گرفته شد؛ کشوری که پس از ماه‌ها درگیری، همچنان در وضعیتی از آتش‌بسِ شکننده با آمریکا و اسرائیل ( رژیم صیهونیستی ) به سر می‌برد.

به گفته کنسیان، عملیات سال ۲۰۰۳ که به سرنگونی صدام حسین انجامید، عراق را دچار هرج‌ومرج کرد و دشمن تهران در مرز‌های غربی‌اش را از میان برداشت.

او می‌گوید: «این امر کمک بزرگی برای آمریکا است، زیرا ما همواره در ایجاد توازن میان اعراب و اسرائیلی‌ها با دشواری مواجه بودیم.»

تمرکز نیرو‌های آمریکایی در اردن بر شبه‌نظامیان گروه (داعش) خواهد بود. به گفته این مقام آمریکایی، اگر دامنه فعالیت این گروه «به فراتر از کنترل [عراق و سوریه]گسترش یابد و آنها خواستار کمک ما باشند، آنگاه ما وارد عمل شده و به آنها کمک خواهیم کرد.»

نیرو‌های آمریکایی عملیات ضدداعش را از مقر‌های خود در اردن ادامه خواهند داد. این خروج که امروز ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ تکمیل شد، پایان ماموریت ۱۲ساله ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش را رقم زد. آخرین نیرو‌ها از پایگاه هوایی اربیل در منطقه کردنشین شمال عراق خارج شدند.

این توافق در سال ۲۰۲۴ در دوران بایدن امضا و در دولت ترامپ اجرا شد. نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، آن را آغاز فاز جدید حاکمیت ملی توصیف کرده است.