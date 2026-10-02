درد تیز و سوزناک در پاشنه، به‌ویژه هنگام برداشتن اولین قدم پس از بیدار شدن یا بعد از نشستن طولانی، شایع‌ترین نشانه خارپاشنه است.

خارپاشنه چیست و چطور با آن بسازیم؟

خارپاشنه چیست و چطور با آن بسازیم؟

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ برخلاف تصور رایج، خودِ رسوب کلسیمی عامل اصلی درد نیست؛ آنچه درد به وجود می‌آورد التهاب بافت‌های اطراف آن، یعنی فاشیای پلانتار، است.

خارپاشنه چیست و چه چیزی درد می‌دهد؟

خارپاشنه رسوبی کلسیمی در استخوان پاشنه است، اما درد معمولاً از خود خار نیست، بلکه از التهاب بافت نرم اطراف آن ناشی می‌شود.

مهم‌ترین علائم

درد تیز در اولین قدم صبح

درد پس از استراحت طولانی و بلند شدن

تیرکشیدن یا سوزش پاشنه در طول روز با فعالیت زیاد

علت‌های اصلی بروز

فشار بیش از حد و ایستادن طولانی روی سطوح سخت

قوس بسیار بلند یا بسیار تخت کف پا

وزن زیاد و فشار مداوم بر بافت‌های کف پا

کفش نامناسب؛ به‌ویژه کفش‌های کاملاً تخت یا با لژ نامناسب

فعالیت‌های پرفشار مانند دویدن روی آسفالت

سن شایع

خارپاشنه وابسته به سن نیست، اما در ۳۰ تا ۵۰ سالگی شایع‌تر است، با افزایش سن، تاندون‌ها و رباط‌ها انعطاف‌پذیری خود را از دست می‌دهند و مستعد التهاب می‌شوند، در ورزشکاران جوان نیز به دلیل فشار زیاد دیده می‌شود.

مؤثرترین راهکار‌های درمانی

ماساژ: حرکت دادن توپ تنیس یا بطری آب یخ زیر قوس پا، و ماساژ ملایم پاشنه و تاندون آشیل با روغن‌های ضدالتهاب مانند زنجبیل یا آرنیکا

کفش مناسب: پرهیز از کفش‌های کاملاً تخت، استفاده از کفی طبی و کفش با لایه ضربه‌گیر در پاشنه

تغذیه و وزن: مصرف غذا‌های ضدالتهاب مانند امگا ۳، آنتی‌اکسیدان‌ها و زردچوبه، و کاهش وزن حتی چند کیلوگرم

ورزش‌های اصلاحی: کشش با حوله، کشش ساق پا مقابل دیوار و جمع کردن حوله با انگشتان پا

چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟

درمان خارپاشنه یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و نیازمند تغییر سبک زندگی است، اگر درد شدید و مداوم دارید، به متخصص ارتوپد یا فیزیوتراپیست مراجعه کنید.