مردم استان مرکزی در دویست‌وسیزدهمین شب حضور خود، با تجمع در میادین و خیابان‌های اصلی شهرها، بار دیگر بر حمایت از ایران، حفظ وحدت تیتر:و انسجام ملی و پشتیبانی از رهبری تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم شهر‌های مختلف استان مرکزی در دویست‌وسیزدهمین شب حضور، با حضور در میادین و خیابان‌های اصلی، جلوه‌هایی از همدلی و انسجام خود را به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعار‌هایی در حمایت از ایران و رهبری، بر ایستادگی و همبستگی ملی تأکید کردند.

این حضور مردمی، نمادی از پیوند و همدلی مردم استان مرکزی و تأکید آنان بر حفظ وحدت و سربلندی ایران اسلامی است.