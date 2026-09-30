وی با اشاره به کالا‌های اساسی قابل عرضه در این طرح افزود: برنج پاکستانی سوپر باسماتی کیلویی ۳۳۵ هزار تومان، برنج پاکستانی باسماتی ۳۸۶ کیلویی ۲۲۰ هزار تومان، برنج هندی ۱۷۱۸ کیلویی ۲۸۰ هزار تومان، گوشت منجمد گوساله کیلویی ۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، گوشت منجمد گوسفندی کیلویی ۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ماکارونی رشته‌ای یک بسته هفتصد گرمی ۷۰ هزار تومان، روغن پخت و پز بطری ۸۱۰ گرمی ۳۳۵ هزار تومان، روغن سرخ کردنی بطری ۸۱۰ گرمی ۳۶۱ هزار و ۲۷۳ تومان، روغن پخت و پز بطری ۱۳۵۰ گرمی ۵۴۳ هزار تومان هزار تومان، روغن سرخ کردنی ۱۳۵۰ گرمی ۶۰۴ هزار و ۵۰۰ تومان، شکر فله کیلویی ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان، رطب مضافتی بم سه رج بسته ۶۰۰ گرمی ۱۷۰ هزار تومان، سویا بسته ۵۰۰ گرمی ۱۷۰ هزار تومان، عدس کیلویی ۱۹۵ هزار تومان، لوبیا چیتی کیلویی ۳۷۵ هزار تومان، نخود کیلویی ۲۱۵ هزار تومان، لپه کیلویی ۳۲۰ هزار تومان و لوبیا قرمز نیز کیلویی ۳۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

مهدی بختیاری زاده با اشاره به فعالیت ۱۰۸ مرکز میوه و تره بار شهر تهران ادامه داد: در پهنه شمال غرب تهران میدان میوه و تره بار سردار جنگل واقع در منطقه ۵ با ۱۲ غرفه، میدان میوه و تره بار شهران به همراه بازار‌های زیر مجموعه میدان واقع در منطقه ۵ با ۵ غرفه، میدان میوه و تره بار دریا به همراه بازار‌های زیر مجموعه میدان واقع در منطقه ۲ با ۵ غرفه، میدان میوه و تره بار صادقیه به همراه بازار‌های زیر مجموعه میدان واقع در منطقه ۲ با ۳ غرفه و میدان میوه و تره بار دریاچه به همراه بازار‌های زیر مجموعه میدان واقع در منطقه ۲۲ با ۴ غرفه در فاز نخست این طرح مشارکت دارند.

وی بیان کرد: در پهنه شمال شرق تهران نیز میدان میوه و تره بار هروی به همراه بازار‌های زیر مجموعه میدان با ۸ غرفه، میدان میوه و تره بار آزادگان به همراه بازار‌های زیر مجموعه میدان واقع در منطقه ۴ با ۴ غرفه آماده توزیع کالا‌های با قیمت تثبیت شده به شهروندان هستند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران یادآور شد: در پهنه شمال شهر تهران میدان میوه و تره بار لواسانی واقع در منطقه یک با ۷ غرفه، در پهنه جنوب پایتخت میدان میوه و تره بار شهید غیبی واقع در منطقه ۲۰ با ۵ غرفه، میدان میوه و تره بار شهید بروجردی واقع در منطقه ۲۰ با ۲ غرفه و میدان میوه و تره بار بهمن واقع در منطقه ۱۶ با ۱ غرفه، در پهنه جنوب شرق نیز میدان میوه و تره بار بعثت واقع در منطقه ۱۵ با ۶ غرفه و میدان میوه و تره بار شکوفه واقع در منطقه ۱۳ با ۴ غرفه، در پهنه جنوب غرب نیز میدان میوه و تره بار معلم واقع در منطقه ۱۸ با ۶ غرفه آماده خدمات رسانی به شهروندان است.

وی همچنین تاکید کرد: در پهنه غرب نیز میدان میوه و تره بار تهرانسر واقع در منطقه ۲۱ با ۷ غرفه، میدان میوه و تره بار آزادی واقع در منطقه ۹ با ۵ غرفه، میدان میوه و تره بار کارون واقع در منطقه ۱۰ با ۷ غرفه، در پهنه شرق میدان میوه و تره بار پیروزی واقع در منطقه ۱۳ با ۶ غرفه و میدان میوه و تره بار پروین واقع در منطقه ۸ با ۴ غرفه، در مرکز تهران نیز میدان میوه و تره بار جلال آل احمد واقع در منطقه ۶ نیز با ۶ غرفه آماده خدمات رسانی به شهروندان است.