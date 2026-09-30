مجموعه طنز «نسخه آزمایشی» از هفته بعد از شبکه سه و فیلم سینمایی «دریاچه جورج» هم دوبله شده و قرار است از شبکه نمایش پخش شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه طنز «نسخه آزمایشی» به کارگردانی مسعود اطیابی از تولیدات سیمافیلم، پس از پایان پخش مجموعه «دیار مادری»، از شبکه سه پخش خواهد شد.

داستان این مجموعه تلویزیونی به تهیه‌کنندگی ایرج محمدی، در گونه اجتماعی و کمدی روایت می‌شود.

هومن برق‌نورد، محمد نادری، رویا میرعلمی، محمدرضا هدایتی، نگار فروزنده، مونا فرجاد و جمعی دیگر از بازیگران در این مجموعه به ایفای نقش می پردازند.

فیلم سینمایی «دریاچه جورج» در گونه جنایی و مهیج محصول آمریکا در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.

در این فیلم خواهیم دید: دان، یک تبهکار است که قصد بازنشستگی دارد. او به سراغ آرمن، سردسته تبهکاران می‌رود تا پولی را که از او طلبکار است، بگیرد و با این پول، باقی عمرش را در کلبه‌ای در زیبایی طبیعی جرج لیک، به آرامی بگذراند. اما آرمن، دان را مجبور به قتل نامزد سابقش، فیلیس می‌کند و سپس مجموعه‌ای از درگیری‌ها منجر به مرگ دان و ناکام ماندنش در هدف نهایی می‌شود.

این فیلم با روایت تلاش ناکام یک تبهکار برای خروج از دنیای جرم، پیامد‌های مخرب انتخاب‌های مجرمانه و گرفتار شدن در چرخه خشونت را به تصویر می‌کشد. اجبار دان به ارتکاب قتل نشان می‌دهد که ورود به شبکه‌های تبهکاری می‌تواند آزادی و اختیار فرد را از بین برده و او را در برابر خواسته‌های مجرمان دیگر آسیب‌پذیر کند. تلاش شخصیت اصلی برای آغاز زندگی آرام در طبیعت، در تقابل با گذشته مجرمانه او قرار می‌گیرد و اهمیت رهایی از خشونت و انتخاب مسیر زندگی سالم را برجسته می‌کند. زنجیره قتل‌ها و درگیری‌ها، پیامد‌های سنگین خشونت و تصمیم‌های نادرست را به نمایش می‌گذارد.