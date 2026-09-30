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کتاب «نظم جدید جهان» کاری از دفتر نشر معارف، نوشته محمد صادق شهبازی، در نگاهی از بالا به تغییر نظم قدیم جهانی، افول آمریکا، برآمدن قدرتهای تحولخواه، ایران و جبهه مقاومت و نظم جدید جهانی میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اثر با بررسی عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی، کریدور، انرژی، فناوری، جمعیت و سرمایه انسانی و دینی، زیستمحیطی، مدیریت دیتا، نظامی، زنجیرههای تأمین، چالش شناختی/بردگی ذهنی و نبرد رؤیاهای ملی چهارچوبی از تغییر نظم گذشته و عرصههای محل نزاع برای شکل دادن نظم جدید جهانی را معرفی میکند.
کتاب با بررسی ایدههای رهبر شهید انقلاب در این باره و ضرورتها و لوازم نقشآفرینی در آن، تلاش کرده مهمترین عرصههای محل نزاع که مسئولان و جوانان و... باید نسبت به آن حساسیت داشته باشند طرح کند.
جهان امروز دیگر شبیه گذشته نیست. مناسبات قدرت در حال تغییر است، بازیگران جدید در معادلات بینالمللی نقش پررنگتری پیدا کردهاند و بسیاری از تحلیلهای سنتی درباره آینده جهان با پرسشهای تازهای روبهرو شدهاند. در چنین شرایطی، شناخت تحولات جهانی تنها موضوعی برای علاقهمندان سیاست بینالملل نیست؛ بلکه میتواند در فهم جایگاه کشورها، ملتها و جریانهای تمدنی در آینده اهمیت داشته باشد.
کتاب «نظم جدید جهان» نوشته محمد صادق شهبازی، تلاشی برای بررسی همین تحولات است. نویسنده با رویکردی تحلیلی و مستند، به دگرگونیهای قدرت در جهان میپردازد و تلاش میکند تصویری از روندهای شکلدهنده به نظم آینده ارائه کند؛ نظمی که از نگاه او، تحولات مهمی را در برابر قدرتهای جهانی و جهان اسلام قرار داده است.
یکی از محورهای اصلی کتاب، بررسی تغییراتی است که در ساختار قدرت جهانی در حال شکلگیری است. نویسنده بر این باور است که نظم مسلط چند دهه گذشته با چالشهای جدی مواجه شده و قدرتهای مختلف در تلاشاند جایگاه خود را در ساختار جدید مناسبات جهانی تثبیت کنند.
در این میان، رقابت قدرتهای بزرگ، ظهور بازیگران جدید و تلاش برای بازتعریف مناسبات سیاسی و اقتصادی، بخشی از روندی است که نویسنده آن را مقدمه شکلگیری یک نظم جدید جهانی میداند. کتاب تلاش میکند این تغییرات را نه بهصورت مجموعهای از رویدادهای پراکنده، بلکه در قالب یک روند بزرگتر و بههمپیوسته بررسی کند.
در نگاه نویسنده، تحولات امروز جهان را باید در چارچوب گذار از یک نظم تاریخی به مرحلهای تازه تحلیل کرد. از این منظر، قدرتهای غربی و بهویژه نقش آمریکا در ساختار بینالمللی، با چالشهای جدیدی مواجه شدهاند و همزمان قدرتهای دیگری در پی افزایش سهم خود از معادلات جهانی هستند.
«نظم جدید جهان» تلاش میکند این رقابتها و تغییرات را از زاویهای کلان بررسی کند و نشان دهد که جابهجایی قدرتها چه تأثیری بر آینده کشورها و تمدنها خواهد داشت.
بخش مهمی از نگاه کتاب به جایگاه ایران و جهان اسلام در این تحولات اختصاص دارد. نویسنده، با توجه به تحولات منطقهای و بینالمللی، نقش ایران و جریانهای همسو با آن را در روند تغییرات جهانی مورد بررسی قرار میدهد.
در این چارچوب، مفهوم جبهه مقاومت نیز در تحلیل نویسنده جایگاه ویژهای دارد و بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر تحولات منطقه و معادلات قدرت مطرح میشود. کتاب تلاش دارد نسبت میان تحولات منطقهای و تغییرات بزرگتر در ساختار قدرت جهانی را برای مخاطب روشنتر کند.
یکی از ویژگیهای مهم کتاب، پیوند دادن بحث نظم جدید جهان با موضوع تمدن نوین اسلامی است. نویسنده صرفاً به توصیف تغییرات قدرت در جهان اکتفا نمیکند، بلکه میکوشد این تحولات را از منظر یک افق تمدنی نیز بررسی کند.
از نگاه نویسنده، تغییرات جهانی میتواند برای جهان اسلام همزمان فرصتها و چالشهایی ایجاد کند و درک درست این شرایط، نیازمند شناخت دقیق روندهای سیاسی، اجتماعی و تمدنی است. به همین دلیل، مطالعه تحولات جهان در این کتاب با مسئله آینده تمدنی ایران و جهان اسلام پیوند خورده است.
تحولات بزرگ جهانی معمولاً یکشبه اتفاق نمیافتند. مجموعهای از تغییرات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی بهتدریج شرایط جدیدی را شکل میدهند. برای همین، شناخت این روندها میتواند به مخاطب کمک کند تا اخبار و رویدادهای روز را در چارچوبی گستردهتر ببیند.
کتاب «نظم جدید جهان» برای مخاطبانی نوشته شده است که میخواهند از سطح خبرهای روزمره فراتر بروند و درباره ریشههای تغییر در مناسبات قدرت، آینده نظم بینالمللی و جایگاه ایران و جهان اسلام در این روندها مطالعه کنند.
اگر تحولات سیاسی جهان، آینده مناسبات بینالمللی، جایگاه ایران و مسئله تمدن نوین اسلامی برای شما اهمیت دارد، «نظم جدید جهان» میتواند مطالعهای قابل توجه باشد. این اثر تلاش میکند با جمع کردن مجموعهای از روندهای مهم در یک چارچوب تحلیلی، تصویری منسجمتر از جهان امروز و چشمانداز پیش رو ارائه دهد.
پیام اصلی کتاب را میتوان در یک سؤال خلاصه کرد: در جهانی که نظمهای پیشین در حال تغییرند، ما چه شناختی از این دگرگونیها داریم و چه نقشی در آینده خواهیم داشت؟