به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکمیته امداد دهلران با اشاره به بهره برداری از ۱۰ واحد مسکونی، گفت: یکی از رویکرد‌های مهم، تأمین سرپناه و ایجاد مسکن برای مددجویان تحت حمایت است.

سیدعلی حسینی‌فر، افزود: در این زمینه ۱۷ قطعه زمین در قالب طرح نهضت ملی مسکن به مددجویان واگذار شد که ۵ واحد سال گذشته و ۵ واحد دیگر نیز همزمان با هفته دفاع مقدس به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: هفت واحد مسکونی دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد در دست ساخت است و تلاش می‌شود؛ این واحد‌ها در ماه‌های آینده تکمیل و به مددجویان واگذار شود.

حسینی‌فر اضافه کرد: برای احداث هر واحد، ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی، ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض کمیته امداد و ۳۰ میلیون تومان تسهیلات از صندوق امداد ولایت اختصاص یافته است.