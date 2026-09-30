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با واگذاری ۱۷ قطعه زمین در قالب نهضت ملی مسکن؛ تاکنون ۱۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد دهلران تکمیل و به بهرهبرداری رسیده و ساخت ۷ واحد دیگر نیز در دست اقدام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکمیته امداد دهلران با اشاره به بهره برداری از ۱۰ واحد مسکونی، گفت: یکی از رویکردهای مهم، تأمین سرپناه و ایجاد مسکن برای مددجویان تحت حمایت است.
سیدعلی حسینیفر، افزود: در این زمینه ۱۷ قطعه زمین در قالب طرح نهضت ملی مسکن به مددجویان واگذار شد که ۵ واحد سال گذشته و ۵ واحد دیگر نیز همزمان با هفته دفاع مقدس به بهرهبرداری رسید.
وی ادامه داد: هفت واحد مسکونی دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد در دست ساخت است و تلاش میشود؛ این واحدها در ماههای آینده تکمیل و به مددجویان واگذار شود.
حسینیفر اضافه کرد: برای احداث هر واحد، ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی، ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض کمیته امداد و ۳۰ میلیون تومان تسهیلات از صندوق امداد ولایت اختصاص یافته است.