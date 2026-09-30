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ادامه جلسات نظارت و قانون گذاری مجلس به صورت حضوری و مجازی

خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در یک روز کاری به صحن و کمیسیون‌های مجلس رفته تا از نزدیک در جریان فعالیت‌های قوه مقننه قرار بگیرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۸- ۱۶:۵۹
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برچسب ها: جلسه علنی مجلس ، نمایندگان مجلس ، مصوبات مجلس
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