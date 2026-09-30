در نیمه نخست سال جاری، حجم مبادلات خارجی از گمرکات و مبادی مرزی کشور با شتاب قابل‌توجهی همراه شد؛ به‌طوری‌که تنها از ۸ استان و گمرک محوری کشور، بیش از ۱۲ میلیون تن کالا به ارزش افزون بر ۵ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار به بازارهای بین‌المللی صادر شده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه بازار وتجارت خبرگزاری صداوسیما ؛ بررسی کارنامه تجاری گمرکات کشور در شش‌ماهه ابتدایی سال، از رشد هم‌زمان وزن و ارزش صادرات در استان‌های صنعتی و پایانه‌های مرزی حکایت دارد. در این میان، گمرکات استان بوشهر با اختصاص بیش از ۳ میلیارد و ۸۷ میلیون دلار و خروج ۶.۴ میلیون تن کالا که عمده آن را محصولات پتروشیمی، گاز مایع، سیمان و آبزیان تشکیل می‌دهند پیشتاز میدان صادرات بوده است.

پس از آن، استان مرکزی با ارسال ۹۲۵ میلیون دلار کالا شامل سوخت جت، گاز مایع، پلی‌اتیلن و شیشه به ۷۱ کشور، و استان اصفهان با صادرات ۷۹۸ میلیون دلاری و رشد ۴۶ درصدی در ارزش، بالاترین سهم را در ارزآوری صنعتی ثبت کرده‌اند. همچنین استان یزد با صادرات بالغ بر ۳۶۴ میلیون دلار، موفق به ثبت تراز تجاری مثبت ۲۰۰ میلیون دلاری در نیمه نخست سال شده است.

در شمال‌شرق کشور نیز گمرک خراسان شمالی با جهش کم‌سابقه ۲۰۴ درصدی، ۵۶ میلیون دلار صادرات به ثبت رساند.

در حوزه مبادی مرزی و ترانزیتی:

مرز پرویزخان (محور تجارت با عراق): با جابه‌جایی ۸۹۵ هزار تن کالا به ارزش ۳۱۷ میلیون دلار و تردد روزانه میانگین ۵۰۱ دستگاه کامیون حامل کالاهایی نظیر میلگرد، کاشی، تره‌بار و لبنیات، نقشی راهبردی در اتصال تجاری به کشور عراق ایفا کرده است.

گمرک ریلی رازی (دروازه اتصال ریلی به اروپا): با رشد چشمگیر ۲۵۸ درصدی در ارزش صادرات (۳۷۶ میلیون دلار) و ترانزیت ریلی ۲۴۳ میلیون دلاری با تردد ۱۲ هزار واگن، بالاترین جهش عملکردی در بخش ریلی و مرزهای زمینی را به ثبت رسانده است.

گمرکات اردبیل: با وجود ثبت صادرات ۱۶ میلیون دلاری، در حوزه شاهراه عبوری موفق به ترانزیت خارجی ۷۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۸۷ میلیون دلار به مقصد کشورهای همسایه شده است.

سبد کالاهای صادراتی کشور: برآیند آمارها نشان می‌دهد هسته اصلی صادرات کشور در این مدت متمرکز بر محصولات پتروشیمی و هیدروکربنی، شمش‌های فولادی و آلومینیومی، مصالح ساختمانی (کاشی، سرامیک و سیمان)، مصنوعات پلاستیکی و شیشه‌ای، و محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای بوده که مقاصد عمده آن کشورهای چین، عراق، ترکیه، هند، روسیه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس و قفقاز هستند.