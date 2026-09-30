به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هشتمین نشست هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با حضور مسئولان و نمایندگان بخش خصوصی استان مازندران و ۱۲ نمایندگی خارج از کشور به میزبانی وزارت امور خارجه برگزار شد.

در این نشست که با موضوع توسعه صادرات مرکبات با تاکید بر ظرفیت‌های استان مازندران برگزار شد، مهمترین چالش‌ها، ظرفیت‌ها و راهکار‌های توسعه صادرات مرکبات این استان به کشور‌های همسایه بررسی شد.

در این نشست، دوازده نمایندگی خارج از کشور وزارت امور خارجه نیز به صورت وبیناری مشارکت داشتند و با تشریح بازار وارداتی این محصول در آن کشور بر حل مشکلات صادرکنندگان مرکبات به کشور‌های همسایه خود تاکید کردند.

حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در این نشست با اشاره به اهمیت توسعه صادرات مرکبات به کشور‌های همسایه با توجه به شرایط کنونی تجارت خارجی کشور، به همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی با مقامات استانی و فعالین بخش غیر دولتی و خصوصی جهت بهبود شرایط صادرات مرکبات تاکید کرد.