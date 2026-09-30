به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس بررسی‌های هواشناسی، طی روز‌های آتی امواج کم‌ارتفاع لایه‌های میانی جو به‌صورت متناوب از کشور عبور می‌کنند. امروز (چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵) آسمان استان مرکزی عمدتاً کمی ابری تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد نسبتاً شدید و احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

از فردا پنجشنبه و حداقل طی پنج روز آینده، در برخی ساعات در مناطقی از استان احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق و گاهی افزایش سرعت وزش باد وجود دارد. سرعت وزش باد طی ساعاتی از روز‌های جمعه و شنبه شدید خواهد بود. همچنین احتمال خیزش گردوخاک محلی و انتقال گردوخاک منطقه‌ای به استان دور از انتظار نیست.

با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق طی روز‌های آتی و هفته آینده، به کشاورزان توصیه می‌شود با مشورت کارشناسان کشاورزی، تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی در نظر بگیرند.