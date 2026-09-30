مستندمسابقه «آب و آتش» با محوریت حضور خانواده‌های خوش جمعیت و بهره‌گیری از آیتم‌های متنوع و جذاب، به همت صداوسیمای مرکز یزد در دو بخش استودیویی و میدانی در حال تولید است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیرکل صداوسیمای مرکز یزد با اشاره به اجرای برنامه‌های ویژه و متنوع در این مرکز، گفت: توجه به تولید آثار فاخر، اثرگذار و متناسب با نیاز و ذائقه مخاطبان، یکی از راهبرد‌های جدی صداوسیمای مرکز یزد است.

احسان کریمی میبدی افزود: در همین راستا، تولید مجموعه‌ای از سریال‌ها، مستند‌ها و مسابقات ویژه در دستور کار مرکز قرار گرفته که مستندمسابقه «آب و آتش» یکی از این تولیدات است و با بخش‌ها و آیتم‌های متنوع و جذاب برای مخاطبان تهیه می‌شود.وی با اشاره به رویکرد خانوادگی این مسابقه اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های «آب و آتش»، حضور خانواده‌های خوش جمعیت در رقابت‌ها است و برای ایجاد فضایی شاد و مفرح، آیتم‌های مختلفی برای این برنامه طراحی و تدارک دیده شده است.

تهیه‌کننده مستندمسابقه «آب و آتش» نیز درباره روند تولید این برنامه گفت: این مسابقه در دو بخش استودیویی و میدانی برگزار و اجرا می‌شود و شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.ثباتبان افزود: در بخش میدانی، آیتم‌هایی همچون فوتبال صابونی، فوتبال حبابی و والیبال با توپ بزرگ طراحی شده که از بخش‌های جذاب و پرتحرک این مسابقه به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: ضبط «آب و آتش» در چند هفته صورت می‌گیرد و پس از پایان مراحل تولید، این مستندمسابقه از شبکه یزد روی آنتن خواهد رفت.

مستندمسابقه «آب و آتش» با رویکردی خانوادگی و سرگرم‌کننده، یکی از تولیدات جدید صداوسیمای مرکز یزد است که تلاش دارد با بهره‌گیری از رقابت‌های گروهی، آیتم‌های متنوع و فضای شاد، لحظاتی جذاب را برای مخاطبان شبکه یزد رقم بزند.