مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: با تدبیر و راهبری استاندار آذربایجان‌غربی، سیستم نوبت‌دهی الکترونیکی تردد ناوگان ترانزیتی و صادراتی در پایانه مرزی سرو راه‌اندازی شده و زمان انتظار ناوگان به شکل محسوسی کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ارسلان شکری اظهار کرد: در این سامانه، ناوگان پیش از مراجعه به مرز ثبت‌نام کرده و پس از تعیین نوبت، فراخوان به صورت الکترونیکی برای آنها ارسال می‌شود و ناوگان پس از دریافت پیام، ۷۲ ساعت فرصت دارد به پارکینگ‌های تعیین‌شده مراجعه و مراحل دریافت برگه خروج را انجام دهد.

وی افزود: پیش از اجرای این سامانه، زمان انتظار ناوگان در مواردی بیش از یک ماه بود، اما اکنون زمان انتظار ناوگان حامل کالاهای اساسی و فسادپذیر به حدود پنج روز، ناوگان صادراتی به ۱۲ روز و ناوگان ترانزیتی به ۱۵ روز کاهش یافته است.

شکری با اشاره به اهمیت روزافزون مرز سرو در تأمین و جابه‌جایی کالاهای اساسی گفت: در حال حاضر روزانه حدود ۱۸۰ دستگاه ناوگان به صورت رفت و برگشت از این مرز تردد می‌کنند و با رایزنی‌های انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های مرز مقابل، هدف‌گذاری استان افزایش این ظرفیت به ۳۰۰ دستگاه در روز است.

وی تأکید کرد: نوبت‌دهی الکترونیکی با هدف کاهش تجمع ناوگان، مدیریت صف، کاهش زمان توقف و روان‌سازی جریان عبور کالا اجرایی شده و توسعه ظرفیت تردد در دو سوی مرز نیز در حال پیگیری است.