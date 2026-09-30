مادر شهید آرمان علی وردی در قرار شبانه شب دویست و یازدهمین شب مردم جغتای در میدان امام شهید خامنه‌ ای با ایراد خاطرات این شهید به پایبندی به ولایت و رعایت اصل محرم و نامحرم توسط شهید گفت: من به عنوان مادر این شهید در زمان نوجوانی تا شهادت، ایشان را با لباس رکابی در منزل ندیدم و زمانی که فلیم شهادت آرمان را دیدم به مظلومیت امام حسین (ع) پی بردم و امیدوارم که آرمان نیز با ایشان همنشین باشند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی در قرار شبانه شب دویست و یازدهمین شب مردم جغتای در میدان امام شهید خامنه‌ ای با ایراد خاطرات این شهید به پایبندی به ولایت و رعایت اصل محرم و نامحرم توسط شهید گفت: من به عنوان مادر این شهید در زمان نوجوانی تا شهادت، ایشان را با لباس رکابی در منزل ندیدم و زمانی که فلیم شهادت آرمان را دیدم به مظلومیت امام حسین (ع) پی بردم و امیدوارم که آرمان نیز با ایشان همنشین باشند.

سیده زهرا عجمیان خواهر شهید روح الله عجمیان نیز گفت: اهمیت راه امام و رهبر شهید که همان راه رسول الله و ائمه اطهار است که از زمان پیامبر نیز با نثار خون آبیاری شده است و ما نیز برای اینکه این راه و پرچم را تحول امام زمان دهیم باید برای این راه و پرچم جان فدا کنیم.