معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند از برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، گسترش گردشگری سلامت و بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در آبادان، خرمشهر و مینوشهر خبر داد.

بررسی ظرفیت‌های آبادان و خرمشهر برای توسعه گردشگری سلامت و دیجیتال

بررسی ظرفیت‌های آبادان و خرمشهر برای توسعه گردشگری سلامت و دیجیتال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند گفت: ظرفیت‌های منطقه در حوزه گردشگری، به‌ویژه گردشگری سلامت و استفاده از فناوری‌های نوین، در حال بررسی و توسعه است.

جبار سالم‌پور در نشست خبری به مناسبت هفته گردشگری گفت: گردشگری یکی از حوزه‌های درآمدزا در کشور است و منطقه آزاد اروند نیز با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع، به‌ویژه در جزیره مینو، زمینه مناسبی برای توسعه این بخش دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری سلامت در منطقه افزود: کشورهایی مانند هند و ترکیه در این حوزه فعالیت گسترده‌ای دارند و منطقه آزاد اروند نیز با توسعه زیرساخت‌ها و خدمات درمانی می‌تواند از ظرفیت موجود برای جذب گردشگران سلامت استفاده کند.

سالم‌پور ادامه داد: با توجه به نامگذاری هفته گردشگری امسال با عنوان «گردشگری دیجیتال و هوش مصنوعی»، استفاده از فناوری‌های نوین در توسعه گردشگری منطقه مورد توجه قرار گرفته است.

وی برگزاری جشنواره خوراکی‌های بومی و رونمایی از پوستر پویش عکس و فیلم اروند را از برنامه‌های شاخص هفته گردشگری در منطقه آزاد اروند عنوان کرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند همچنین از آمادگی برای احداث اسکله گردشگری در مینوشهر خبر داد و گفت: قرارداد اجرای این طرح به‌زودی منعقد خواهد شد.وی با اشاره به حمایت از فعالان حوزه گردشگری اظهار کرد: برای هتل‌داران منطقه تا سقف ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات با سود ۲۳ درصد در نظر گرفته شده است.

سالم‌پور برگزاری کلاس‌های آموزشی در حوزه صنایع دستی و گردشگری را از دیگر برنامه‌های این سازمان عنوان کرد.

وی همچنین درباره تردد خودروهای وارداتی در منطقه آزاد اروند گفت: مجوزهای زیست‌محیطی این خودروها که پیش از این در تهران صادر می‌شد، مدتی است در بخش محیط زیست سازمان منطقه آزاد اروند انجام می‌شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند توسعه فضای سبز را نیز از دیگر محورهای مورد پیگیری عنوان کرد و افزود: افزایش سرانه فضای سبز منطقه در دستور کار قرار دارد.

سالم‌پور در ادامه با اشاره به طرح تکمیل بیمارستان قلب خرمشهر گفت: عملیات تکمیل این بیمارستان از سوی سازمان منطقه آزاد اروند در حال انجام است و اکنون حدود ۹۰ درصد پیشرفت دارد و به‌زودی وارد مرحله خدمت‌رسانی خواهد شد.

وی افزود: راه‌اندازی بیمارستان قلب خرمشهر می‌تواند در توسعه گردشگری سلامت و جذب گردشگران خارجی به منطقه نقش مهمی داشته باشد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند گفت: سال گذشته ۲ هزار و ۳۰۰ گردشگر سلامت وارد منطقه آزاد اروند شدند و از خدمات درمانی منطقه استفاده کردند و با توسعه زیرساخت‌ها و خدمات، امکان افزایش این آمار وجود دارد.