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سپاهان در هفته دوم بیست و دومین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال بانوان پیروز میدان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در نخستین دیدار این هفته، تیم صید و ساحل لنگه (آتنا) میزبان سپاهان اصفهان بود که این دیدار با نتیجه ۳۳-۲۷ به نفع بانوان سپاهانیها به پایان رسید تا دومین برد متوالی خود را در این فصل جشن بگیرد.
با این نتیجه، صید و ساحل لنگه (آتنا) که به تازگی به لیگ برتر صعود کرده است، دومین شکست خود را در آغاز این فصل تجربه کرد.
رقابتهای هفته دوم لیگ برتر هندبال بانوان فردا (پنجشنبه ۹ مهر) با برگزاری سه بازی دیگر پیگیری خواهد شد.