به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هادی عرفانی‌اصل گفت: رزمایش تخصصی ایمن سازی دام‌های سبک و سنگین روستاییان و عشایر برای پیشگیری از بیماری تب برفکی به مناسبت هفته دفاع مقدس باهدف ارتقای سلامت دام‌ها و تأمین امنیت غذایی اجرا شد.

‌وی اظهار کرد: این رزمایش تخصصی با همکاری حوزه بسیج ادارات و کارمندی ناحیه مقاومت بسیج، اداره دامپزشکی و کانون بسیج مهندسین کشاورزی رامشیر در روستا‌های محروم این شهرستان اجرا شد.

‌عرفانی‌اصل افزود: در این عملیات، ۳ هزار رأس دام به‌صورت رایگان ویزیت و ۹ هزار و ۲۰۰ رأس دام سبک و ۸۰۰ رأس دام سنگین واکسینه شدند.

‌سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر ادامه داد: در کنار این اقدامات، برگزاری کارگاه‌های مختلف آموزشی و توزیع دارو در روستا‌ها و دهه‌های مختلف شهرستان در ایام هفته دفاع مقدس در دستور کار قرار داشت و اجرا شد.

‌وی در پایان با اشاره به اهمیت امنیت غذایی و ترویج مصرف مواد غذایی سالم، تصریح کرد: امروزه تولید و مصرف مواد غذایی سالم در جوامع جهانی به‌عنوان یک موضوع حیاتی برای ملت‌ها و دولت‌ها حائز اهمیت است و ما در راستای آموزش مردم برای کاهش استفاده از مواد غیرارگانیک و ارتقای سلامت جامعه تلاش می‌کنیم.