به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک سنگین در ورودی محور‌های کندوان، هراز و سوادکوه خبر داد.

سرهنگ هادی عبادی گفت: در محور کندوان در محدوده تونل البرز، در حوزه استان البرز و تهران بزرگ، حدود ۸ کیلومتر ترافیک ایستایی وجود دارد.

وی افزود: با هماهنگی فرمانده انتظامی استان و رئیس پلیس راه، از ساعت ۱۷ خروجی محور کندوان به سمت جنوب مسدود خواهد شد.

رئیس پلیس راه مازندران گفت: حوالی ساعت ۲۰ نیز مسیر جنوب به شمال به‌صورت کامل از پل زنگوله به سمت شمال یک‌طرفه خواهد شد.

عبادی افزود: در محور هراز نیز در محدوده چلاو، پلیس‌های لاریجان، گزنک و آب‌اسک مستقر هستند و محدودیت‌های مقطعی متناسب با وضعیت ترافیکی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت محور سوادکوه گفت: در این محور نیز محدودیت‌های مقطعی متناسب با شرایط ترافیکی اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به وضعیت جوی ابری و بارندگی پراکنده در محور‌های استان، از رانندگان خواست قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

عبادی رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی را از نکات مهم برای تردد ایمن در روز‌های پایانی هفته برشمرد.