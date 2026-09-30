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نجاتگران هلال احمر پس از ۵۸ ساعت جستوجو، پیکر یک کوهنورد را از ارتفاعات تیغ سیاه شهرستان لارستان به پایین منتقل کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال احمر لارستان گفت: در گزارشی مبنی بر مفقودی مردی ۶٧ ساله در ارتفاعات کوه تیغ سیاه کاریان این شهرستان به هلالاحمر، سه گروه عملیاتی با تجهیزات تخصصی امداد و نجات در کوهستان به محل اعزام شدند.
مجتبی شریف زاده افزود: نجاتگران هلالاحمر لارستان با همکاری نیروهای مردمی پس از سه روز پیمایش و جستوجوی مسیرهای کوهستانی، به پیکر کوهنورد دسترسی و وی را در مسیر ١۵ کیلومتری به پایین کوه انتقال و به عوامل انتظامی تحویل دادند.
لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.