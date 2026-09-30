معاون اقتصادی استاندار یزد، با تأکید بر ضرورت حمایت از معیشت مردم در شرایط اقتصادی کنونی، از برنامه‌ریزی برای ایجاد سکو‌های جدید تنظیم بازار برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و کالا‌های اساسی به دست مصرف‌کنندگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، علمدار در نشست کارگروه تنظیم بازار استان یزد، از پیشرفت‌های قابل توجه در اجرای مصوبات اقتصادی خبر داد و اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد تصمیمات اتخاذ شده در نشست‌های پیشین، به مرحله اجرا درآمده است.

وی گفت: یکی از اولویت‌های اصلی در حال حاضر، گسترش سکو‌های تنظیم بازار است. هدف ما این است که با ایجاد این سکوها، محصولات از تولیدکننده و کشاورز به‌صورت مستقیم و بدون واسطه به دست مردم برسد. این روند نه تنها باعث کاهش قیمت تمام‌شده می‌شود، بلکه از نوسانات کاذب در بازار نیز جلوگیری می‌کند.

معاون اقتصادی استاندار یزد افزود: این طرح با همکاری شهرداری، فرمانداری و دفتر اقتصادی استان یزد در تمامی شهرستان‌ها پیگیری خواهد شد. علمدار با اشاره به وضعیت صنایع استراتژیک استان یزد گفت: در حوزه صنایع لاستیک بر این اصل تأکید داریم که بازار یزد باید از محصولات تولیدی خود اشباع شود. همچنین در بخش روغن موتور، برنامه بلندمدتی برای ایجاد یک زنجیره کامل تولید در استان یزد داریم تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، وابستگی استان یزد به خارج از مرکز را کاهش دهیم.

وی همچنین به بررسی وضعیت قیمت میوه و کالا‌های اساسی پرداخت و گفت: با همکاری اتحادیه‌ها و استانداری، شاهد روند کاهشی در قیمت برخی محصولات هستیم. ما موظف هستیم علاوه بر نظارت بر توزیع، از تولیدکنندگانی که در این مسیر به نفع اقتصاد استان یزد گام برمی‌دارند، از جمله از طریق ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات در سکو‌های جدیدحمایت کنیم.

معاون استانداریزد اظهار داشت: در حوزه تأمین کالا‌های اساسی نظیر آرد و نان نیز، هماهنگی‌های لازم برای جلوگیری از هرگونه اختلال در سهمیه‌بندی و توزیع نان نیمه‌یارانه صورت گرفته است و کارگروه به‌صورت مستمر بر روند اجرای مصوبات نظارت خواهد کرد.