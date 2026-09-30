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در میان هیاهوی فضای مجازی و نمایشهای سطحی، روایتی متفاوت از پایداری به چشم میخورد؛ روایت جوانی که حجاب را به یک رسالت و یک حرفه تبدیل کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در میان هیاهوی فضای مجازی و نمایشهای سطحی، روایتی متفاوت از پایداری به چشم میخورد؛ روایتی که از اتاقهای کوچک خانگی آغاز میشود و در میادینِ حماسیِ اجتماعاتِ انقلابی ساری به اوج میرسد.
فاطمه محمدی، تبلیغکننده و تولیدکننده پوشاک حجاب، با تمرکز بر ترویج حجاب و حضور فعالانه در اجتماعات مردمی شهر ساری، مسیر جدیدی را در ترکیب فعالیت اقتصادی و رسانهای در پیش گرفته است.
او که متولد سال ۱۳۷۵ و در آستانه ۳۰ سالگی است، مسیر زندگی خود را میان دو جهان ترسیم کرده است: دنیای پرجنبوجوش شبکههای اجتماعی و دنیای بیچونوچرای میادین اجتماعی.
محمدی حجاب را نه تنها یک پوشش، که یک هویت و یک رسالت میداند و با تکیه بر ایمان خود، مسیر تازهای را در دنیای دیجیتال و واقعی باز کرده است.
روزهای او با یک سنتِ نمادین آغاز میشود؛ هر شب، قابِ عکس رهبر شهید، سکونِ شب را در خانه او میشکند و آرامش را به قلبش میبخشد. این پیوند معنوی، سوختِ حرکت او برای حضور در اجتماعات مردمی است؛ از خانه بیرون میآید تا در میان مردم، نمادی از حیا و ایستادگی باشد.
اما حضور این بانوی ساروی تنها به حضور فیزیکی محدود نمیشود. او در میان مردم، پلی ساخته است؛ پلی میان ترویج پوشش مناسب و پیوند میان دوستان و همفکران.
روایتهای مردم از او، حکایت از حضور پررنگ جوانی دارد که توانسته است با تکیه بر حرفه خود، حلقههای دوستی و همگرایی را در اجتماعات انقلابی ساری مستحکم کند.
فاطمه محمدی، نمادی از نسلی است که میخواهد با ابزارهای روز، ریشههای اصیل خود را حفظ کند.
سیده حکیمه موسوی گزارش می دهد.