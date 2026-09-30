شهردار دماوند از واگذاری ۱۲۰ دستگاه کارتخوان به تاکسیران شهر خبر داد و این اقدام را گامی در راستای تسهیل پرداخت‌های غیرنقدی و رفع مشکل پول خرد عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی رضایی‌مهر گفت: رانندگان تاکسی از طریق مجموعه تاکسیرانی شهرداری به بانک رفاه معرفی می‌شوند و دستگاه کارتخوان بدون دریافت هزینه در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به استقبال تاکسیرانان از این طرح افزود: تاکنون حدود ۱۲۰ دستگاه کارتخوان به تاکسی‌های دماوند تحویل شده و تلاش ما این است که تعداد بیشتری از رانندگان از این امکان استفاده کنند.

رضایی‌مهر با تأکید بر ضرورت استقبال شهروندان از پرداخت کرایه با کارت بانکی گفت: استفاده از کارتخوان می‌تواند مشکل جابه‌جایی پول نقد و پول خرد میان راننده و مسافر را برطرف کند و اختلافاتی را که گاهی بر سر پرداخت کرایه نقدی ایجاد می‌شود، کاهش دهد.

شهردار دماوند همچنین عنوان کرد: این دستگاه‌های کارتخوان به گفته مجموعه مدیریت شهری، هزینه‌ای برای رانندگان ندارد و استفاده از آنها می‌تواند زمینه بهره‌مندی تاکسیرانان از برخی خدمات و مزایای بانکی، از جمله امکان دریافت تسهیلات در آینده، را فراهم کند.

وی از شهروندان و تاکسیرانان خواست از این طرح استقبال کنند تا پرداخت کرایه در ناوگان تاکسیرانی دماوند به سمت روش‌های غیرنقدی حرکت کند.