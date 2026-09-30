به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، برداشت گوجه‌فرنگی در شهرستان دهگلان به روز‌های پایانی رسیده امسال بیش از ۵۰ هکتار از مزارع آبی این شهرستان زیر کشت این محصول رفته است.

پیش‌بینی می‌شود بیش از ۴ هزار تن گوجه‌فرنگی از این مزارع برداشت و روانه بازار مصرف و کارخانه‌های رب‌گیری شود.

وجود واحد‌های فرآوری در منطقه، یکی از عوامل استقبال کشاورزان از کشت این محصول است.