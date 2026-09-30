وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دومین برنامه سفرش به اصفهان در بازدید از بنای تاریخی مسجد سید اصفهان در جریان آخرین مشکلات و چالش‌های مرمتی این اثر دوره قاجار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سیدرضا صالحی امیری در این بازدید در جریان نگرانی‌های دوستداران میراث فرهنگی از چالش‌های این بنای تاریخی قرار گرفت.

ریزش بخش‌ی از کاشی‌ها و ترک‌های دیوار‌های مسجد بر اثر فرو نشست زمین، وضعیت نامناسب نگهداری و محدودیت‌های مالی و چندگانگی مدیریت و مسوولیت میان دستگاه‌های مختلف از جمله این مشکلات است.

مسجد سید اصفهان از آثار با شکوه دوران قاجار است، چنان که در کتیبه‌ی ایوان نیز آمده در سال ۱۲۵۵ به اتمام رسید. این بنای تاریخی در زمان محمد شاه قاجار به همت حجت الاسلام حاج سید محمد باقر شفتی که از روحانیون بزرگ اصفهان و از مراجع عالی قدر تشیع در زمان خود بود، پایه گذاری شد.

مسجدسید اصفهان بیش از هشت هزار متر مربع مساحت دارد، دارای چهار در اصلی، دو چهل ستون، دو شبستان بزرگ، یک گنبد، سه ایوان و بیش از ۴۵ حجره است، اما مناره ندارد.