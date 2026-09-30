آتش سوزی مرگبار یک ساختمان مسکونی در شرق تهران
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از آتشسوزی یک منزل مسکونی در بزرگراه زینالدین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
: جلال ملکی گفت: ساعت ۱۲:۴۸ ظهر امروز، یک مورد آتشسوزی در یک منزل مسکونی واقع در بزرگراه زینالدین، مسیر شرق، نرسیده به خیابان اتحاد، به سامانه آتشنشانی اعلام شد و بلافاصله سه ایستگاه آتشنشانی به همراه تجهیزات کامل به محل اعزام شدند.
وی افزود: محل حادثه یک ساختمان دوطبقه روی همکف بود که در طبقه همکف آن یک واحد صنفی آرایشگاه و در طبقات اول و دوم، واحدهای مسکونی قرار داشت. آتشسوزی در یکی از واحدهای مسکونی به وسعت حدود ۶۰ مترمربع رخ داده بود و هنگام رسیدن آتشنشانان، این واحد کاملاً شعلهور بود و شعلههای آتش از پنجرهها به بیرون زبانه میکشید.
ملکی ادامه داد: پیش از رسیدن آتشنشانان، سه کودک دختر و پسر توسط همسایهها از محل حادثه خارج شده بودند. آتشنشانان نیز در لحظات اولیه عملیات موفق شدند یک مرد و یک زن را که دچار سوختگی شده بودند، اما در قید حیات بودند، از محل خارج کنند و تحویل عوامل اورژانس دهند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران گفت: آتشنشانان همزمان عملیات اطفای حریق را آغاز کردند. در جریان عملیات و هنگام ورود به واحد حادثهدیده، دو نفر دیگر که دچار سوختگی شده بودند، روی زمین مشاهده شدند. این دو نفر نیز توسط آتشنشانان از محل خارج و تحویل عوامل اورژانس شدند، اما متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داده بودند.
وی خاطرنشان کرد: پس از پایان عملیات اطفای حریق و لکهگیری، محل حادثه برای بررسی علت وقوع آتشسوزی و انجام اقدامات قانونی، تحویل کارشناسان و عوامل انتظامی شد و آتشنشانان پس از پایان مأموریت به ایستگاههای خود بازگشتند.