پخش زنده
امروز: -
در حالی که بازگشایی مدارس در قزوین بار دیگر ترافیک سنگین صبحگاهی را به خیابانها بازگردانده، بحرانِ کمبود سرویس مدارس، خانوادهها را در بلاتکلیفی عجیبی قرار داده است؛ چالشی که مسئولان، ریشه آن را در ناهماهنگیهای اجرایی و مشکلات اقتصادی رانندگان میدانند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کلاف سردرگم «سرویس مدارس» در قزوین، این روزها به بزرگترین دغدغه خانوادهها و چالشِ نوظهورِ ترافیک شهر تبدیل شده است. با گذشت روزهای آغازین سال تحصیلی، تقارن ساعات تردد دانشآموزان با وقت اداری، شهر را با پیکِ ترافیکی سنگینی مواجه کرده که گزارشهای میدانی، ریشه اصلی آن را در «خالی ماندن صندلی سرویسها» و اجبار والدین به استفاده از خودروهای شخصی جستوجو میکند.
تناقض در مدیریت؛ شرکتها بیشتر، سرویسها کمتر!
عجیبتر آنکه طبق آمار، امسال تعداد پیمانکاران طرف قرارداد از ۳ مجموعه به ۱۰ مجموعه افزایش یافته، اما خروجی عملیاتی، کاهشِ مشهود تعداد خودروهای فعال است. حسین بینیاز، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزشوپرورش استان قزوین، با صراحت این نقیصه را تأیید کرده و میگوید: «ناوگان فعال ما نسبت به سال گذشته سقوط قابلتوجهی داشته و از حدود ۱۲۰۰ خودرو، به عددی بسیار کمتر رسیده است.»
چرا رانندگان تمایلی به سرویسدهی ندارند؟
محمدرضا وثوقنیا، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قزوین، «صرفه اقتصادی» را پاشنه آشیل این ماجرا میداند و نوسان شدید قیمت قطعات، لاستیک و هزینههای جاری را عامل اصلی بیرغبتی رانندگان برمیشمرد. از سوی دیگر، سرهنگ سیدعلی آسیایی، رئیس پلیس راهور استان، معتقد است این نابسامانی، زنجیرهای از مشکلات ترافیکی ایجاد کرده که مستقیماً آرامش خیابانهای شهر را نشانه گرفته است.
در همین حال، مسئولان اتوبوسرانی نیز بر این باورند که فاصله انتظارات اولیا (درخواست سرویس درببهدرب) با واقعیتهای خدمات جمعی (مینیبوس)، بخشی از این کلاف پیچیده است.
وعده مسئولان برای شکستنِ قفل ترافیک
در حالی که توپِ مشکلات میان دستگاههای متولی در حال چرخش است، مسئولان شهری وعده دادهاند با تدوین بستههای حمایتی، از جمله تأمین لاستیک و ارائه تسهیلات تعمیرگاهی، در پی بازگرداندنِ انگیزه به ناوگان سرویس مدارس هستند.
خبرگزاری صداوسیما استان قزوین، تا آرام شدن ترافیکِ مدارس و اطمینان از وضعیتِ سرویسدهی به دانشآموزان، پیگیر این موضوع باقی خواهد ماند.