محموله سه میلیارد ریالی قاچاق رایانه قابل حمل و رابط حافظه جانبی در شهرستان اردستان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی اردستان گفت: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا، مأموران این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در یکی از محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه سواری لیفان مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ حجت الله بهامین افزود: مأموران با هماهنگی قضائی و بازرسی از خودرو ۱۹۰ پایه فلزی رایانه قابل حمل (لپ تاپ) و ۸۵ عدد رابط حافظه جانبی قابل حمل (فلش مموری) قاچاق بدون مدارک قانونی و معتبر گمرکی را کشف کردند.

وی ارزش این محموله قاچاق کشف شده را ۳ میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، راننده خودرو برای اجرای مراحل قضایی به مراجع مربوط معرفی شد.