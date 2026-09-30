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اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری فارس از عملیات انفجار در محدوده معدن بولوار امیرکبیر شیراز،صبح فردا با رعایت کامل شیوه نامه های ایمنی و هماهنگی با نهادهای مسئول خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری فارس از عملیات انفجار در محدوده معدن بولوار امیرکبیر شیراز، فردا پنجشنبه ۹ مهرماه، ساعت حدود ۱۱ تا ۱۲ صبح، با رعایت کامل پروتکلهای ایمنی و هماهنگی با نهادهای مسئول خبر داد.
انفجار یادشده در چارچوب عملیات معدنی و با هدف پیشبرد طرح های عمرانی برنامهریزی شده و کاملا تحت کنترل است .
هماهنگیهای صورتگرفته با شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان مدیریت بحران، تمامی تمهیدات ایمنی برای حفظ جان و مال شهروندان و املاک اطراف اندیشیده شده و جای نگرانی وجود ندارد.