به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گفت: در شرایط کنونی ۸۶۲ دانشجوی خارجی در این دانشگاه صنعتی در رشته‌های مختلف در حال تحصیل هستند.

حسین یوسف پور با بیان اینکه این دانشگاه از سال ۱۳۹۶ اقدام به پذیرش دانشجوی بین الملل کرده است افزود: از این تعداد دانشجوی بین الملل، ۴۵۴ نفر در مقطع کارشناسی ارشد، ۳۹۴ نفر در مقطع دکتری و ۱۴ نفر در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.

وی گفت: تا کنون ۲۰۵ دانشجوی بین الملل از این دانشگاه فارغ التحصیل شدند.

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که با نگاه خیرخواهانه خیر شهیر ایران زنده یاد سید حسین فلاح نوشیروانی با اهداء ۱۷ هکتار زمین با ۱۱ هزار متر مربع فضای آموزشی در سال ۱۳۴۸ تأسیس شد که این مجموعه تحت نام مدرسه عالی تربیت دبیر فنی دانشگاه مازندران در سال ۱۳۵۲ اقدام به جذب دانشجو کرد.

این مجموعه آموزشی همچنین از سال ۱۳۸۷ به عنوان یک دانشگاه صنعتی در شمال کشور شناخته به فعالیت و جذب دانشجو ادامه داد و تاکنون توانست موفقیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی زیادی دست یابد و مورد توجه دانشجویان از داخل و خارج از کشور قرار گیرد.

این دانشجویان خارجی در رشته‌های مهندسی عمران، مکانیک، برق و کامیپوتر، شیمی، علوم پایه و صنایع و مواد در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند.

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دارای افزون بر ۶ هزار دانشجو است که در شش دانشکده مهندسی شیمی، عمران، برق و کامپیوتر، مکانیک، صنایع و مواد و دانشکده علوم پایه با ۴۰۰ کارمند و عضو هیات علمی است.